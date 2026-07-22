Princ George slavi 13. rođendan, a pred njim je najveća promjena dosad

Princ George, najstarije dijete princa Williama i Kate Middleton upravo danas slavi svoj 13. rođendan te ulazi u tinejdžerske godine, ali i u potpuno novo životno razdoblje

Princ George, čije puno ime glasi George Alexander Louis, rođen je 22. srpnja 2013. u 16.24 sati u bolnici St Mary's Hospital (Lindo Wing) u londonskoj četvrti Paddington te je drugi u redu za britansko prijestolje, odmah iza oca, princa Williama.

Princ će ovog ljeta završiti školovanje u Lambrooku, a već u rujnu očekuje ga početak nastave na prestižnom Eton Collegeu, školi koju su pohađali njegov otac princ William i stric princ Harry. Za budućeg britanskog kralja to neće biti samo promjena škole, nego i prvi veliki korak prema samostalnijem životu. Eton, jedan od najuglednijih britanskih internata, već više od pet stoljeća obrazuje članove kraljevske obitelji, političare i buduće lidere, a George će ondje nastaviti tradiciju svoje obitelji. Novi početak, ali i novi izazovi Za razliku od svog oca, koji je u Eton stigao u vrijeme vrlo javnog razvoda princa Charlesa i princeze Diane, George u novu školu dolazi iz stabilnog obiteljskog okruženja. Ipak, stručnjaci smatraju da će se suočiti s izazovima kakve prethodne generacije kraljevske obitelji nisu poznavale.

Princ George Izvor: EPA / Autor: ANDY RAIN





Princ George Izvor: EPA / Autor: ANDY RAIN