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Princ George slavi 13. rođendan, a pred njim je najveća promjena dosad

E. K.

22.07.2026 u 07:58

Princ George
Princ George Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL
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Princ George, najstarije dijete princa Williama i Kate Middleton upravo danas slavi svoj 13. rođendan te ulazi u tinejdžerske godine, ali i u potpuno novo životno razdoblje

Princ George, čije puno ime glasi George Alexander Louis, rođen je 22. srpnja 2013. u 16.24 sati u bolnici St Mary's Hospital (Lindo Wing) u londonskoj četvrti Paddington te je drugi u redu za britansko prijestolje, odmah iza oca, princa Williama.

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Princ će ovog ljeta završiti školovanje u Lambrooku, a već u rujnu očekuje ga početak nastave na prestižnom Eton Collegeu, školi koju su pohađali njegov otac princ William i stric princ Harry.

Za budućeg britanskog kralja to neće biti samo promjena škole, nego i prvi veliki korak prema samostalnijem životu. Eton, jedan od najuglednijih britanskih internata, već više od pet stoljeća obrazuje članove kraljevske obitelji, političare i buduće lidere, a George će ondje nastaviti tradiciju svoje obitelji.

Novi početak, ali i novi izazovi

Za razliku od svog oca, koji je u Eton stigao u vrijeme vrlo javnog razvoda princa Charlesa i princeze Diane, George u novu školu dolazi iz stabilnog obiteljskog okruženja. Ipak, stručnjaci smatraju da će se suočiti s izazovima kakve prethodne generacije kraljevske obitelji nisu poznavale.

princ George i Kate Middleton
  • Princ George
  • Princ George
  • princ George i princeza Charlotte
  • Kate Middleton, princ George, princeza Charlotte i princ Louis
Princ George Izvor: EPA / Autor: ANDY RAIN

Najveća razlika u odnosu na Williamove školske dane jest život u eri društvenih mreža. Snimke učenika danas se u nekoliko sekundi mogu proširiti internetom, pa će zaštita Georgeove privatnosti biti znatno složenija nego što je bila devedesetih godina. Sigurnosni tim zato će, osim fizičke zaštite, veliku pozornost posvetiti i digitalnoj sigurnosti.

Kako bi prijelaz bio što lakši, George je posljednjih mjeseci u školi Lambrook povremeno koristio mogućnost djelomičnog boravka u internatu. Prema pisanju britanskih medija, upravo je on pokazao želju da se postupno privikne na takav način života prije odlaska u Eton.

Njegovi roditelji pritom nastoje pronaći ravnotežu između kraljevskih dužnosti i što normalnijeg odrastanja. Princ William, koji dobro poznaje život u Etonu, navodno je odlučan sinu omogućiti iskustvo koje će biti što sličnije iskustvu njegovih vršnjaka, unatoč strogim sigurnosnim mjerama koje će ga pratiti.

George će u Etonu imati priliku razvijati i svoju veliku ljubav prema sportu. Škola je nedavno predstavila planove za novi sportski kompleks koji će uključivati dvorane za različite sportove, stijenu za penjanje, dojo za borilačke vještine, simulator golfa i obnovljenu streljanu. Poznato je da mladi princ obožava nogomet, tenis i ragbi, pa će mu novi sadržaji zasigurno biti dodatni motiv.

Ulaskom u tinejdžerske godine budući nasljednik britanske krune polako preuzima i sve vidljiviju javnu ulogu. Iako njegovi roditelji i dalje nastoje zaštititi njegovo djetinjstvo, jasno je da će naredne godine biti ključne u pripremi dječaka koji će jednog dana postati kralj.

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