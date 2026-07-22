Princ George slavi 13. rođendan, a pred njim je najveća promjena dosad

Princ George, najstarije dijete princa Williama i Kate Middleton upravo danas slavi svoj 13. rođendan te ulazi u tinejdžerske godine, ali i u potpuno novo životno razdoblje
Princ George, čije puno ime glasi George Alexander Louis, rođen je 22. srpnja 2013. u 16.24 sati u bolnici St Mary's Hospital (Lindo Wing) u londonskoj četvrti Paddington te je drugi u redu za britansko prijestolje, odmah iza oca, princa Williama.
Princ će ovog ljeta završiti školovanje u Lambrooku, a već u rujnu očekuje ga početak nastave na prestižnom Eton Collegeu, školi koju su pohađali njegov otac princ William i stric princ Harry.
Za budućeg britanskog kralja to neće biti samo promjena škole, nego i prvi veliki korak prema samostalnijem životu. Eton, jedan od najuglednijih britanskih internata, već više od pet stoljeća obrazuje članove kraljevske obitelji, političare i buduće lidere, a George će ondje nastaviti tradiciju svoje obitelji.
Novi početak, ali i novi izazovi
Za razliku od svog oca, koji je u Eton stigao u vrijeme vrlo javnog razvoda princa Charlesa i princeze Diane, George u novu školu dolazi iz stabilnog obiteljskog okruženja. Ipak, stručnjaci smatraju da će se suočiti s izazovima kakve prethodne generacije kraljevske obitelji nisu poznavale.
Najveća razlika u odnosu na Williamove školske dane jest život u eri društvenih mreža. Snimke učenika danas se u nekoliko sekundi mogu proširiti internetom, pa će zaštita Georgeove privatnosti biti znatno složenija nego što je bila devedesetih godina. Sigurnosni tim zato će, osim fizičke zaštite, veliku pozornost posvetiti i digitalnoj sigurnosti.
Kako bi prijelaz bio što lakši, George je posljednjih mjeseci u školi Lambrook povremeno koristio mogućnost djelomičnog boravka u internatu. Prema pisanju britanskih medija, upravo je on pokazao želju da se postupno privikne na takav način života prije odlaska u Eton.
Njegovi roditelji pritom nastoje pronaći ravnotežu između kraljevskih dužnosti i što normalnijeg odrastanja. Princ William, koji dobro poznaje život u Etonu, navodno je odlučan sinu omogućiti iskustvo koje će biti što sličnije iskustvu njegovih vršnjaka, unatoč strogim sigurnosnim mjerama koje će ga pratiti.
George će u Etonu imati priliku razvijati i svoju veliku ljubav prema sportu. Škola je nedavno predstavila planove za novi sportski kompleks koji će uključivati dvorane za različite sportove, stijenu za penjanje, dojo za borilačke vještine, simulator golfa i obnovljenu streljanu. Poznato je da mladi princ obožava nogomet, tenis i ragbi, pa će mu novi sadržaji zasigurno biti dodatni motiv.
Ulaskom u tinejdžerske godine budući nasljednik britanske krune polako preuzima i sve vidljiviju javnu ulogu. Iako njegovi roditelji i dalje nastoje zaštititi njegovo djetinjstvo, jasno je da će naredne godine biti ključne u pripremi dječaka koji će jednog dana postati kralj.