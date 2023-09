Princ Albert je bez Charlene na Oktoberfestu, viđen je u društvu nekadašanje ljubavnice

Princeza Charlene trenutano boravi u domovini i posjećuje događanja koja njezina zaklada organizira u suradnji s organizacijom Livesaving South Africa. No njezin suprug, princ Albert II nije mogao biti s njom 'zbog rasporeda'.

Činjenica da se ona i Charlene ne slažu dobro, nije tajna od Nicoleina intervjua za Paris Match u rujnu 2021. U njemu je Coste iznijela ozbiljne optužbe protiv princeze. 'Tijekom njezinih susreta s mojim sinom doživjela sam stvari koje su me šokirale. Na primjer, kada Albert nije bio tamo, Charlene je premjestila sobu mog sina u krilo za sobarice. Kao majka, ne mogu to opravdati', objasnila je. Princ Albert bio je 'ljut' zbog tih izjava, no danas je ipak, čini se, oprostio Nicole.