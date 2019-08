'Prije bih imala malu ili nikakvu zaradu nego živjela s činjenicom da sam ljudima nešto podvalila'

Već je dobro poznato da ima odlične glasovne, no manje je poznato i da ima poduzetničke sposobnosti. Uz 15 godina blistave glazbene karijere, Lana Jurčević je i vlasnica dvije tvrtke od kojih je jedna kozmetički brend koji se prodaje u devet europskih zemalja preko web tregovine te u 110 trgovina u Hrvatskoj

'Sve počinje u mojoj kuhinji, koliko smiješno zvučalo, ali to su samo ideje, kasnije to prelazi u ozbiljniju analizu i razvoj pod stručnim vodstvom. Bolje da ne vidite moj stan pun šećera, ulja, ambalaže, pigmenata pa 50 bočica mirisa na sve strane, vlada pravi kaos. Ljudi misle: Ah pjevačica, što ona zna o ičemu osim o pozornici', ispričala je Lana Jurčević za Jutarnji list . Dodaje kako svatko tko je malo bolje poznaje, zna da ima puno interesa i da voli 'gurati' nos u razne teme.

Među njezinim proizvodima koji su oduševili žene u Hrvatskoj i regiji su brončani maslac za kožu, krema za sunčanje, šećerni piling, hidatantna sjajna vodica i mlijeko za tijelo. Prozivode koriste brojne domaće poznate dame.

'Nisam isticala svoje poslovne odluke i poteze jer mi je to pod normalno. Povukla sam gen mame i tate, koji su cijeli život snalažljivi i uvijek su nešto stvarali, imali uspone i padove, ali uvijek se dizali. Rano sam imla potrebu osamostaliti se, imati nešto svoje, ne ovisiti o nikome, pratiti svoje snove i biti uporna u svemu, no jako se dobro sjećam prošlog ljeta. Sjećam se da je 'Ludo ljeto' već debelo postalo jedna od najvrćenijih pjesama, da sam u kombiju s bendom bila svaki treći dan, da smo nastupali kao ludi i da je to ljeto bila moja prekretnica u toliko stvari', prisjetila se Lana.