Fanovi u transu: Prozirni kostim Lane Jurčević otkrio više nego što su mnogi očekivali

Woooohooooo! Možda ja nisam ispala najbolje na svijetu, ali 👗 je!! Uživala sinoć s dobrim ljudima 😻!! Naskakala se do te mjere da me i u tenisicama danas noge bole ;))) Hvala ti @ninarajakatelier na ovoj divoti od outfita šivanoj samo za #LanaKoncert! Hvala i mom triu Bo, Ma, He nema na čemu ne!! 😍🥳😂