Poznati pohrlili u skriveni bar u središtu Zagreba; svi pogledi bili su usmjereni prema atraktivnoj plesačici

Zagreb se polako vraća u život, a domaće zvijezde jedva čekaju neki gradski party da se urede, zaplešu i ostave brige iza sebe. Krov Zagrebačkog plesnog centra u već prvog dana posjetili su brojni ljubitelji prave ljetne zabave

Krov Zagrebačkog plesnog centra u Ilici 10 već prvog dana posjetili su brojni ljubitelji ljetne zabave: Matija Cvek, Marko Petrić, Ana Marija Žužul, Zoran Aragović, Mijo Matić, Filip Dizdar, Ogi Antunac i Valentina Walme, koja je i ovog puta privlačila poglede svojom zavodljivom pojavom. Plesačica svoju popularnost može zahvaliti sudjelovanju u showu na Novoj TV 'Ples sa zvijezdama'. Nakon toga njezini angažmani se samo nižu. Tina je na ovom događaju plijenila pažnju u dugoj crnoj haljini koja je istaknula njezinu figuru dovedenu do savršenstva.

After work osvježenje, bijeg od gradskog asfalta i tople ljetne večeri prve su asocijacije na događaj koji se svake sezone nestrpljivo iščekuje. A ova oaza za ugodna ljetna druženja na skrivenom krovu u središtu grada trajat će više od mjesec dana. Ovog ljeta, skriven od pogleda i visokih temperatura, u skladu s novim, odgovornim pravilima okupljanja taj popularni događaj trajat će do 02. kolovoza na krovu Zagrebačkog plesnog centra s radnim vremenom - svaki dan od 17 do 23 sata, najavljuje se u priopćenju.