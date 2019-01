Poznata su imena finalista Dore 2018: Uz većinom mlade pjevačke nade sreću će okušati i Lidija Bačić

Poznati su finalisti Dore, njih 16 koliko će ih se natjecati na izboru za hrvatskog predstavnika i pjesme za pjesmu Eurovizije. Dora se održava u Opatiji, 16. veljače u sportskoj dvorani 'Marino Cvetković'. Među izabranima su i neki pjevači javnosti poznatiji iz popularne HRT-ove emisije 'A strana', a od afirmiranijih imena ističu se Luka Nižetić, Lidija Bačić, Bojan Jambrošić i Danijela Pintarić

Listu donosimo prema abecedom redu naziva pjesama:

1. ALL I REALLY WANT (E. Lovrić – E. Lovrić – E. Lovrić/O.Dešić) – ELIS LOVRIĆ

2. AMORERO BRUTALERO (B. Mihaljević – M. Mihaljević – B. Mihaljević) – LUKA NIŽETIĆ

3. BACK TO THE SWING (T. Hrelec – T. Hrelec – T. Hrelec) – GELATO SISTERS

4. BROD BEZ IMENA (E. Botrić/M. Šimac – M. Šimac – E. Botrić) – 4 TENORA

5. DON'T GIVE UP (P. Martinjak – P. Martinjak/M. Johansson – P. Martinjak) – BETA SUDAR

6. I BELIEVE IN TRUE LOVE (D. Rapotec Ute – T. Bon/B. Brunović – D. Rapotec Ute) – BERNARDA BRUNO

7. INDIGO (T. Huljić – V. Huljić – L. Škaro/T. Huljić) – DOMENIKA

8. IN THE SHADOWS (M. Matijević Sekul/M. Kolarić/B. Kolarić – M. Kolarić/M. Matijević Sekul/B. Kolarić – M. Matijević Sekul) - MANNTRA

9. NE POSTOJIM KAD NISI TU (M.D. Rus – M.D. Rus – M.D. Rus/M. Blum) – JURE BRKLJAČA

10. REDEMPTION (A. Björkman/A. Pupavac/K. Persson/E. Gagro – A. Pupavac - A. Björkman/A. Pupavac/K. Persson/E. Gagro) – EMA GAGRO

11. TEBI PRIPADAM (I. Ivanović/M. Vojvodić – I. Ivanović/M. Vojvodić – I. Ivanović/M. Vojvodić) – LEA MIJATOVIĆ

12. TEK JE POČELO (D. Dumančić – Fayo – B. Đurđević) – LIDIJA BAČIĆ LILLE 13. TELL ME (J. Bosančić – J. Bosančić – J. Bosančić/A. Devčić/H. Domazet) – JELENA BOSANČIĆ

14. TOWER OF BABYLON (T. Huljić – V. Huljić/I. Huljić –L. Škaro/T. Huljić) – LORENA BUĆAN

15. THE DREAM (J. Houdek – J. Houdek/C. Mason/A. Čubrić – I. Škunca/F. Gjud) – ROKO BLAŽEVIĆ

16. VRIJEME PREDAJE (A.T. Eterović – L. Čeči Baksa – A.T. Eterović) – BOJAN JAMBROŠIĆ i DANIJELA PINTARIĆ

Odabrane su, također i dvije rezerve:

1. rezerva: DON'T SAY YOU LOVE ME (S.S. Skansi – S.S. Skansi/A. Šerić – S.S. Skansi) - TONKA

2. rezerva: NISAM TO ŠTO ŽELE (K. Verson – K. Verson – S. Pasarić) – KIM VERSON