Poznata lica na tribinama: Fani Kerum u hit kaputu, Željko se nije toliko 'skockao'

Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je ugostila Farske otoke u borbi za odlazak na Svjetsko prvenstvo, a na tribinama riječkog stadiona uočeni su i Željko i Fani Kerum.

Splitski par pojavio se u outfitima neutralne crne i bijele boje, pri čemu je Fani mamila poglede u hit kaputu - crnom modelu s dvostrukim kopčanjem na zlatne gumbe.

Željko Kerum, poduzetnik i bivši gradonačelnik Splita, odabrao je ležerniju kombinaciju koja uključuje crnu jaknu i šiltericu te običnu bijelu majicu, koja je iskazala njegov opušten pristup događaju.

U braku 12 godina

Podsjetimo, Željko Kerum i Fani Horvat upoznali su se 2004. godine dok je Kerum bio u braku s Ankicom. Fani je tada imala 21 godinu, a njihova je veza prvih godina bila skrivana od očiju javnosti. Vjenčali su se 2013. godine u Rimu. On iz prvog braka ima još dvoje djece: sina Joška i kćer Nevu.