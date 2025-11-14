HRVATSKA-FARSKI OTOCI

Poznata lica na tribinama: Fani Kerum u hit kaputu, Željko se nije toliko 'skockao'

14.11.2025 u 22:27

Željko i Fani Kerum
Željko i Fani Kerum Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Željko i Fani Kerum viđeni su u svečanoj loži kako bodre Vatrene na utakmici Hrvatske i Farskih otoka u Rijeci

Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je ugostila Farske otoke u borbi za odlazak na Svjetsko prvenstvo, a na tribinama riječkog stadiona uočeni su i Željko i Fani Kerum.

Splitski par pojavio se u outfitima neutralne crne i bijele boje, pri čemu je Fani mamila poglede u hit kaputu - crnom modelu s dvostrukim kopčanjem na zlatne gumbe.

Željko Kerum, poduzetnik i bivši gradonačelnik Splita, odabrao je ležerniju kombinaciju koja uključuje crnu jaknu i šiltericu te običnu bijelu majicu, koja je iskazala njegov opušten pristup događaju.

U braku 12 godina

Podsjetimo, Željko Kerum i Fani Horvat upoznali su se 2004. godine dok je Kerum bio u braku s Ankicom. Fani je tada imala 21 godinu, a njihova je veza prvih godina bila skrivana od očiju javnosti. Vjenčali su se 2013. godine u Rimu. On iz prvog braka ima još dvoje djece: sina Joška i kćer Nevu.

