Poznata HRT-ovka otkrila zašto više ne skida osmijeh s lica

Zrinka Delovski jedno je od najljepših lica koja gledatelji gotovo svakodnevno prate. Novinarka i voditeljica jutarnjih vijesti nije sveprisutna na javnim događajima, poput mnogih svojih kolegica, a nerado daje i intervjue, no za tportal je ispričala je li joj se teško rano ujutro ustati i koliko joj treba da se spremi za prvu informativnu emisiju na HTV-u, a otkrila je i poneki detalj iz privatnog života

U ranojutarnjim satima Zrinka Delovski je među prvima koji informiraju gledatelje o događajima iz zemlje i svijeta. Prije 20 godina teško bi joj, kaže, padalo ustajanje u pet ujutro, prije bi to bilo vrijeme za odlazak na počinak, no danas, kad ima 6-godišnjeg sina koji se rano budi, to joj je postala rutina.

Zrinka, po mnogima jedna od najljepših domaćih televizijskih voditeljica, progovorila je i na temu svoje mladolikosti.

'Nisam jedina. Danas se drugačije živi i mnogim ženama teško je odrediti godine nakon 30-te. No nikad nisam imala nikakve zahvate. Toga se užasno bojim i lakše mi se pomiriti s prirodnim starenjem nego s kirurškim zahvatima ili ubrizgavanjem proizvoda koji pomlađuju, jer nikad ne znaš kakve će to imati posljedice u narednim godinama. Mislim da sam uspjela zadržati dijete u sebi, što me izvlači iz svega lošeg. Trenutno sam zadovoljna, pa možda tako i zračim. Prije 15 godina krenula sam od nule, nakon pisanog novinarstva u Gloriji i Jutarnjem listu. Dobila sam priliku da se okušam u radijskom novinarstvu na Radiju Sljeme i Prvom programu Hrvatskog radija, upisala sam studij novinarstva i završila ga. Počela sam raditi na televiziji 2009. i sada imam dovoljno iskustva da mogu malo i uživati. Voljela bih se okušati i u drugim formatima, voditi emisiju s gostima, to je moj idući izazov. Imam i sina koji me uvijek uči novome te uz kojeg gledam svijet drugačijim očima', ističe.