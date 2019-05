Potpuno neprepoznatljiva: Proslavljena glazbenica nekad je ovako izgledala

Na današnji je dan prije 31 godinu u londonskom Tottenhamu rođena Adele Laurie Blue Adkins, višestruko nagrađivana britanska glazbenica čije se bogatstvo procjenjuje na vrtoglavih oko 180 milijuna dolara

Kako otkrivaju britanski mediji, prije curenja vijesti o razvodu, vlasnica velikih hitova poput 'Chasing Pavements', 'Hello', 'Rolling in the Deep', 'When We Were Young' ili 'Someone Like You', godinama je živjela odvojeno od oca svoga sina.

S poduzetnikom Simonom Koneckim Adele je započela ljubavnu vezu 2011. godine koju su u tajnosti okrunili brakom 2016. godine. Usprkos razvodu, Adele je baš poput Simona odlučna u očuvanju dobrih odnosa zbog šestogodišnjeg sina Angela.