Potpuni promašaj: Zvijezda Netflixove hit serije na udaru zbog bizarne čestitke suprugu

Glumica Kristen Bell našla se na meti kritika nakon što je povodom 12. godišnjice braka sa suprugom Daxom Shepardom objavila poruku na Instagramu koju mnogi smatraju neukusnom i neprimjerenom, osobito zato što je objavljena tijekom mjeseca podizanja svijesti o nasilju u obitelji.

Bell (45), zvijezda Netflixove uspješnice 'Nobody Wants This', u je subotu podijelila fotografiju na kojoj se ona i Shepard grle na krevetu, uz opis: 'Sretna 12. godišnjica braka muškarcu koji mi je jednom rekao: ' Nikada te ne bih ubio. Mnogi muškarci su u nekom trenutku ubili svoje žene. Iako imam puno razloga da te ubijem, nikada to ne bih učinio.'

Objava je izazvala lavinu negativnih komentara. 'Kristen, nema šanse da si ovo objavila tijekom mjeseca borbe protiv nasilja nad ženama', napisala je jedna korisnica. Druga je dodala: 'Molim te, nemoj se šaliti s temom obiteljskog nasilja. To je stvarnost s kojom se mnogi ljudi svakodnevno bore.'

Ipak, bilo je i onih koji su stali u obranu poznatog para. 'Ljudi, to je samo šala, smirite se', napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: 'To je njihov humor, ako vam se ne sviđa – jednostavno preskočite.'