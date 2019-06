Posljednji video Stjepana Hausera razbjesnio obožavateljicu: Ovo je razlog zbog kojeg ga više neće pratiti na Instagramu

U moru od 281 tisuće pratitelja, koliko ih na ovoj društvenoj mreži ima Stjepan Hauser, jedan više ili manje neće napraviti neku golemu razliku, no razlog odlaska jedne do sada obožavateljice s njegovog profila pomalo je neobičan i upravo on mnogima je zapeo za oko

'Ribe obožavaju Bacha! Ja sviram, riba dođe, moj otac ju uhvati, a majka pripremi. To je jako dobra strategija!' Napisao je to ispod posljednjeg objavljenog videa na svom Instagram profilu slavni violončelist Stjepan Hauser. U samo 24 sata isti je pogledalo gotovo 70 tisuća ljudi, no njegovom svirkom nisu baš svi bili oduševljeni.

Da budemo precizniji, nije problem u njegovoj izvedbi Bacha, već 'cijeloj strategiji' koju je napravio. Naime, jedna njegova obožavateljica nakon ovog ga je videa odlučila prestati pratiti, a razlog je, pa reći ćemo, poprilično neobičan.

Dotična djevojka, koja se krije iza profila marimar.1073, odnosno Maria Castro, napisala je ispod videa kako ga nema namjeru više pratiti nakon ove objave, a na njezin komentar javili su se znatiželjnici koji su poželjeli doznati koji je razlog.

Maria Castro ubrzo je objasnila - njezin do sada omiljeni glazbenik pohvalio se ribolovom, a ona je veganka i ne jede meso ni ribu, pa smatra kako je upravo to dovoljan razlog da ga otprati s društvenih mreža. Naravno da je to šokiralo mnoge, pa su neki, u čudu, napisali: