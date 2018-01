Popularni radijski voditelj vraća se na male ekrane

Što se sve zbiva u Big Brother kući gledatelji će moći saznati svaki dan u dnevnim emisijama u 20 sati na RTL-u. No, što o zbivanjima u kući kažu rodbina i prijatelji stanara, poznate osobe iz javnog života, psiholozi i brojni drugi gosti obožavatelji Big Brothera saznat će u magazinskoj emisiji 'Big Brother – Mala sestra' koja počinje već ove nedjelje u 17 sati na RTL-u

Voditelj je popularni Fil Tilen, pravim imenom Slaven Berić, popularni tekstopisac, glazbenik, reper i radijski voditelj.

'Iznimno me veseli što sam dobio svoju prvu televizijsku voditeljsku ulogu jer to vidim kao svoj osobni rast i razvitak. Dosta se razlikuje od radijskog posla jer sam na radiju ipak skriven iza mikrofona i mogu doslovno dignuti noge na stol ako me volja. Ovdje ipak treba paziti na više detalja' kaže Fil Tilen i ne skriva da je, baš kao i svi drugi, rado zavirio što se to krije u Big Brother kuću u ranijim sezonama.

'Prvu sezonu sam redovito pratio, mislim baš kao i svi drugi. Nadam se da ću sad napokon saznati tko je Big Brother jer ipak surađujemo pa bi bilo sasvim logično da se upoznamo pa da saznam tko je taj koji stanarima zagorčava život“ skroz smijeh će voditelj.