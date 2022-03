Poznati domaći glazbenik o svojoj dramatičnoj bitci s koronom: 'Oživljavali su me, na kisiku sam'

Alen Vitasović, poznati istarski glazbenik trenutačno se nalazi u bolnici u Puli gdje je završio na kisiku zbog upale pluća kako posljedice zaraze koronavirusom

'Falilo mi je kisika. Na kisiku sam još. I dalje imam koronu, ali nisam više zarazan. Oživljavali su me, nisam imao kisika. To je sad najopasnije, upala pluća. Korona će otići, ali treba to sad smiriti. Najbitnije je da se ne proširi, da ne završim na respiratoru. Nisam se cijepio, meni je korona došla sama. Strašne posljedice ću osjećati cijeli život. Neću biti jak kao prije, ali funkcionirati ću kao čovjek', otkrio je za 24 sata poznati glazbenik.