Popularni doktor House glumit će princa Phillipa u nagrađivanoj seriji 'The Crown'

Uspješna britanska serija 'The Crown' mogla bi uskoro dobiti veliko pojačanje. Šuška se kako u seriju dolazi popularni glumac Hugh Laurie, kojeg publika pamti kao kontroverznog doktora Housea

Iako režiser još nije službeno potvrdio hoće li 58-godišnji Laurie odigrati kraljičina supruga i to za razdoblje od 1960. do 1980. godine, dao je naslutiti da je on u užem izboru. Cijela produkcija veseli se mogućoj suradnji te smatraju kako ne postoji nitko bolji tko bi prikazao princa Phillipa u srednjim godinama života.

Ukoliko i dođe do ove suradnje, bit će to i prvi put nakon dvije godine da pred kamerom gledamo zajrdno Oliviju Colman i Hugha Lauiea, nakon što su to sjajno odglumili u šest nastavaka BBC-jeve mini serije ' The Night Manager'.