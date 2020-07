Ponovno na sudu: Meghan Markle i princ Harry podigli tužbu zbog neovlaštenih snimanja, ali koga zapravo tuže?

Na sudu u Kaliforniji Meghan Markle i princ Harry podigli su sudsku tužbu protiv nepoznatih paparazza koji su ilegalnim snimanjem i to pomoću drona fotografirali njihovog 14-mjesečnog sinčića Archieja

Par tvrdi kako su odlučili poduzeti pravne korake kako bi zaštitili Archieja, a sve to nakon što su prvo paparazzi preletali u helikopterima preko njihove kuće i snimali, a potom i izrezali rupe u njihovoj ogradi. Uz to kažu kako fotografi namjerno pišu krive lokacije, točnije, da za njihov vrt iza kuće, u kojem su snimili Archieja, pišu kako to nije, već da je fotografija nastala na javnoj površini.