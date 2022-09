Ponašanje princa Harryja i njegove odluke dodatno su iscrpile kraljicu Elizabetu II, a jedna ju je stvar najviše povrijedila

Kako otkriva nova knjiga novinarke Katie Nicholl, čija je glavna tema britanska kraljevska obitelj, kraljica je mjesecima uoči smrti bila itekako 'iscrpljena' zbog 'previranja' koje su izazivali princ Harry i Meghan Markle

Njihova odluka da napuste kraljevski život, ali i sva drama koju su pritom izazvali, itekako su povrijedili kraljicu Elizabetu II , ali je itekako i iscrpili. Kako donosi nova knjiga Katie Nicholl 'The New Royals', pokojna kraljica navodno se povjerila prijatelju i rekla kako ju je 'iscrpio nemir zbog odluke koju su donijeli'.

'Kraljica je itekako jasno dala do znanja da ako Harry i Meghan odluče otići, neće moći iskoristiti sve prednosti toga što su dio kraljevske obitelji. Povjerila se prijatelju da je iscrpljena cijelom situacijom. Bila je jako povrijeđena i rekla mi je: ‘Ne znam, nije me briga i ne želim više razmišljati o tome', rekao je dobro upućeni izvor Katie Nicholl i dodao kako je ona naizgled sve to stoički dobro podnosila, a i javno je podržala odluku svog unuka, no ništa od toga nije joj bilo drago.