NA INSTAGRAMU

Poljubac koji je sve potvrdio: Veza Katy Perry i Justina Trudeaua sve je ozbiljnija

N. Sa

08.01.2026 u 08:42

Katy Perry
Katy Perry Izvor: EPA / Autor: SEBASTIAO MOREIRA
Bionic
Reading

Pjevačica Katy Perry objavila je novu fotografiju sa svojim dečkom Justinom Trudeauom i tako dodatno potaknula priče da njihova veza postaje sve ozbiljnija. U najnovijoj objavi na Instagramu 41-godišnja pop zvijezda nagnula se kako bi poljubila 54-godišnjeg bivšeg kanadskog premijera u obraz, dok ju je on zagrlio oko struka i nasmiješio se u kameru

Katy Perry ovim je putem javno iskazala ljubav koju osjeća prema bivšem kanadskom premijeru Justinu Trudeau, koji joj je ujedno vratio osmijeh na lice nakon prekida s Orlandom Bloomom. Ova fotografija samo dio je niza pod nazivom ‘Holidaze’, u kojem je Katy Perry na Instagramu otkrila kako je i s kime provela posljednjih nekoliko tjedana.

vezane vijesti

Na jednoj od fotografija Trudeau pliva na otvorenom moru nasmiješen, a ostatak niza donosi mirne prizore oceana te intimne trenutke s odmora. U istoj objavi Perry je podijelila i obiteljski kadar u kojem je označila Blooma, a na fotografiji su zajedno s njihovom kćeri Daisy Dove.

Katy Perry i Justin Trudeau
Katy Perry i Justin Trudeau Izvor: Društvene mreže / Autor: Instagram Katy Perry

Pjevačica je pokazala i djelić ugođaja s obiteljske večere, s karticama na kojima su bila imena ispisana rukom. Na stolu su bila mjesta i za njihovu kćer te Orlandovog 14-godišnjeg sina Flynna, kojeg ima iz braka s bivšom suprugom Mirandom Kerr.

Katy Perry
  • Katy Perry
  • Katy Perry
  • Katy Perry
Katy Perry Izvor: EPA / Autor: SEBASTIAO MOREIRA

Blagdanski ‘update’ Katy Perry dolazi nekoliko mjeseci nakon što su ona i Trudeau prvi put potaknuli glasine o romansi, nakon njezina tihog razlaza s Bloomom poslije gotovo deset godina veze. Nagađanja je dodatno podgrijao i sam Trudeau kada je repostao fotografiju na kojoj su zajedno s bivšim japanskim premijerom Fumiom Kishidom i njegovom suprugom Yuko, snimljenu na jednom svečanom okupljanju u Japanu.

Kao par su se službeno prvi put javno pojavili u rujnu, kada su viđeni kako se drže za ruke u Parizu tijekom večernjeg izlaska. Izvor je ranije za People rekao da su Perry i Trudeau ‘radili planove za blagdane’ unatoč njezinoj zahtjevnoj turneji.

‘Bez pretjerivanja, ova joj je godina bila kao vrtlog. Nije imala vremena ni razmišljati o tome kako će joj izgledati život nakon turneje’, rekao je izvor, dodajući da je Perry, unatoč novoj vezi, fokusirana na kćer Daisy. ‘Sada je samohrana majka i puno toga doći će u fokus sljedeće godine.’

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KAKVO UZBUĐENJE

KAKVO UZBUĐENJE

Čini se da su Kate Middleton i princ William dobili novog člana obitelji, a djeca ne mogu biti sretnija
NAKON SEDAM GODINA

NAKON SEDAM GODINA

Gotovo je: Slavna glumica službeno je podnijela zahtjev za razvod braka
LEGENDA SERIJE

LEGENDA SERIJE

Bio je omiljeno lice 'CSI: Miamija' i kralj sunčanih naočala: Danas ga ne biste prepoznali

najpopularnije

Još vijesti