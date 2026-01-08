Poljubac koji je sve potvrdio: Veza Katy Perry i Justina Trudeaua sve je ozbiljnija

Katy Perry ovim je putem javno iskazala ljubav koju osjeća prema bivšem kanadskom premijeru Justinu Trudeau , koji joj je ujedno vratio osmijeh na lice nakon prekida s Orlandom Bloomom . Ova fotografija samo dio je niza pod nazivom ‘Holidaze’, u kojem je Katy Perry na Instagramu otkrila kako je i s kime provela posljednjih nekoliko tjedana.

Na jednoj od fotografija Trudeau pliva na otvorenom moru nasmiješen, a ostatak niza donosi mirne prizore oceana te intimne trenutke s odmora. U istoj objavi Perry je podijelila i obiteljski kadar u kojem je označila Blooma, a na fotografiji su zajedno s njihovom kćeri Daisy Dove.

Pjevačica je pokazala i djelić ugođaja s obiteljske večere, s karticama na kojima su bila imena ispisana rukom. Na stolu su bila mjesta i za njihovu kćer te Orlandovog 14-godišnjeg sina Flynna, kojeg ima iz braka s bivšom suprugom Mirandom Kerr .

Blagdanski ‘update’ Katy Perry dolazi nekoliko mjeseci nakon što su ona i Trudeau prvi put potaknuli glasine o romansi, nakon njezina tihog razlaza s Bloomom poslije gotovo deset godina veze. Nagađanja je dodatno podgrijao i sam Trudeau kada je repostao fotografiju na kojoj su zajedno s bivšim japanskim premijerom Fumiom Kishidom i njegovom suprugom Yuko, snimljenu na jednom svečanom okupljanju u Japanu.

Kao par su se službeno prvi put javno pojavili u rujnu, kada su viđeni kako se drže za ruke u Parizu tijekom večernjeg izlaska. Izvor je ranije za People rekao da su Perry i Trudeau ‘radili planove za blagdane’ unatoč njezinoj zahtjevnoj turneji.

‘Bez pretjerivanja, ova joj je godina bila kao vrtlog. Nije imala vremena ni razmišljati o tome kako će joj izgledati život nakon turneje’, rekao je izvor, dodajući da je Perry, unatoč novoj vezi, fokusirana na kćer Daisy. ‘Sada je samohrana majka i puno toga doći će u fokus sljedeće godine.’