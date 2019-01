Poljski film sniman u Splitu osvojio nominaciju za nagradu Oscar

Film 'Hladni rat' Pawela Pawlikowskog, crno-bijela ljubavno-politička priča dijelom snimana i u Splitu, koji je trijumfirao na dodjeli Europskih filmskih nagrada i dobio nagradu za režiju na festivalu u Cannesu, osvojio je i nominaciju za američku filmsku nagradu Oscar

Cijenjeni poljski redatelj natjecat će se za svog drugog Oscara (prvog je dobio 2014. za film 'Ida') u konkurenciji s libanonskim filmom 'Capernaum' (Nadine Labaki), njemačkim 'Never Look Away' (Werk ohne Autor) Floriana Henckel von Donnersmarcka, meksičkim 'Roma' Alfonsa Cuaróna (osvojio Zlatnog lava) i japanskim 'Obiteljske veze' Hirokazua Kore-ede (dobitnik Zlatne palme).

Film je nominiran za Oscara i u kategoriji najboljeg redatelja, kao i za fotografiju (Łukasz Żal).