Počinje se snimati novi projekt Jelene Veljače

RTL ove jeseni gledateljima donosi dramsku seriju ‘Pogrešan čovjek’ čiju radnju potpisuje Jelena Veljača, jedna od najuspješnijih i najhvaljenijih autorica domaćih televizijskih projekata.

Ivana Roščić igra Leu, samohranu majku koja je spremna pogaziti sve svoje principe i uvjerenja kada sazna da joj je kći Zoe (igra je Dora Dimić Rakar) teško bolesna. Nemajući drugi izbor, Lea odlazi u potragu za Zoeinim ocem Lazarom, kojeg svi znaju pod nadimkom Crni (Emir Ćatović), a kojeg nije vidjela već 16 godina, uvjerena da je on krivac za sve njezine nedaće. No, kako život uvijek piše nepredvidljive priče, tako će i Leina potraga za Crnim pokazati da svaka priča ima dvije strane.

Emira Ćatovića RTL-ovi su gledatelji mogli upoznati u seriji ‘Budva na pjeni od mora’, ali uloga Crnog, bivšeg crnogorskog vaterpolskog reprezentativca, čija je karijera okončana zbog nepravednih optužbi, prva mu je veća uloga u nekoj seriji. ‘Crni je u najmanju ruku – crn. Ima tešku i kompliciranu životnu sudbinu koja mu se dogodila jako rano. Sve to dovelo do toga da propada i njegova karijera i ljubavni život’, otkriva Emir te dodaje kako većinu kolega iz serije dosad nije poznavao.

‘Otkako sam počeo glumiti prati me to da uvijek igram s nekim novim glumcima, ali to uvijek donese dobre suradnje. S Ivanom sam kliknuo na prvu, odmah prvi dan smo se povezali i trudimo se zadržati to. Zasad sve ide odlično’, kaže Emir.