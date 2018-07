Ljetni look: Jelena Veljača pokazala kako izgleda bez trunke šminke

Glumica, producentica i scenaristica Jelena Veljača otputovala je na idilični Zlarin kraj Šibenika gdje uživa u odmoru sa svojim najmilijima

Ovaj prirodni look njezine je pratitelje redom oduševio pa su se komplimenti samo redali: 'Najljepša! Vjetar i sol u kosi, nula šminke. To je to!', 'Prekrasna', 'Umorna, ali sretna'.