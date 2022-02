[FOTO] Predstavljat će nas na Eurosongu u Torinu: Ovogodišnja pobjednica Dore je Mia Dimšić

Izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije četvrti put se održava u Opatiji uz direktan televizijski i radijski prijenos a organizatori su omogućili i praćenje putem digitalnih platformi. Glazbeno-scenski spektakl je otvorila Albina Grčić nastupivši u neonsko žutoj kombinaciji sa zanimljivim šeširom i izvela pjesmu 'Tick-Tock' s kojom nas je predstavljala u Nizozemskoj. Ove godine u Italiju putuje Mia Dimšić koja je cijelo vrijeme slovila za najvećeg favorita

Nakon nje je nastupio 18-godišnji Marko Bošnjak koji je postao poznat 2016. godine kad se pojavio na natjecanju glazbenog showa 'Pinkove zvezdice' u Srbiji, a tad je imao samo 11 godina. Jessa je nastupila s pjesmom 'My Next Mistake' i s plesačicama rasplesala publiku. Zdenka Kovačiček je, ako je suditi po gromoglasnom pljesku, oduševila publiku izvedbom pjesme 'Stay On The Bright Side'. Tina Vukov predstavila s pjesmom 'Tuga dolazi kasnije' 2004. godine i to u suradnji s Matijom Dedićem. Dvije godine kasnije bila je i na Dori i zauzela treće mjesto s pjesmom 'Il treno per Genova', a sad je zapjevala 'Hideout'.

Roko Vušković je zapjevao 'Malo kasnije'. Bernarda se predstavila s upečatljivim stajlingom i odličnim vokalnim sposobnostima u pjesmi 'Here For Love'. Eric je nastupio uz plesače za razliku od prošle godine kada je sam bio na pozornici. Ovog puta je izveo pjesmu 'I Found You'. Nakon njega nastupio je ToMa s pjesmom 'In The Darkness'. Nakon njega je nastupila Elis Lovrić s gitarom izvodeći pjesmu 'No War'. 'If You Walk Away' pjevala je Ella Orešković. Lani se predstavila s pjesmom 'Come This Way'. Tia Miljanović je debitantica na Dori. Vlaho Arbulić i Mihovil Šoštarić napisali su joj prvi singl 'Ego'. Zadnja je nastup odradila Mia Dimšić s pjesmom 'Guilty Pleasure' koja je odnijela pobjedu.