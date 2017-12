Pet stvari koje do sada nismo znali o Juliji Roberts

Neokrunjena holivudska kraljica Julia Roberts osim svojom ljepotom, intrigira talentom kao i dugogodišnjim skladnim obiteljskim životom. Ipak holivudsku zvijezdu najbolje opisuju zavidne glumačke sposobnosti koje smo imali prilike vidjeti u raznolikim ulogama tijekom 30-godišnje karijere

Julia Roberts prva je glumica koja je za jedan film zaradila čak 20 milijuna dolara . Uloga Erin Brockovich u biografskom filmu nastalom prema istinitom događaju, donijeli su joj osim Oscara i Zlatnog globusa i ravnopravan status s glumačkim kolegama. Do tada su sve ženske glumice bile potplaćene u odnosu na muške kolege, no Julia je svojim čvrstim stavom osigurala jednaku zaradu. Štoviše nije pustila samo svog agenta da je zastupa, već se i sama uključila u pregovore. Nakon toga, za svaki je idući film očekivala jednake honorare.

'Želim da moja djeca znaju i vide kad sam ljuta, kad sam sretna, a kad sam zbunjena. Vaše lice priča priču, a to sigurno ne bi trebala biti priča o tome kako ste otišli plastičnom kirurgu', nedavno je rekla u svom iskrenom intervjuu lijepa glumica te dodala kako fizički znakove starenja treba znati prihvatiti i ponosno nositi. 'Žalosno je da živimo u momentu kada si žene više ne daju priliku vidjeti kako izgledaju kao starije osobe', zaključila je Julia, koja je unatoč neodlasku pod nož ove godine peti put proglašena najljepšom ženom svijeta.

Zanimljivost koju pamti sa snimanja je trenutak kada se stvara scena u velikoj hotelskoj kadi. Kao što nam je poznato i iz samog filma Julia je tada imala slušalice i uživala u za nju dotad neviđenom luksuzu. Ipak, iza kulisa njoj je trebalo dugo opuštanje prilikom snimanje te golišave scene, čak toliko da se u jednom trenu totalno isključila, a to je potrajalo. Kamermani, režiseri i šminkeri već su otišli sa seta kada je ona otvorila oči i vidjela da nikog više nema.

To ju je nagnulo da promijeni svoje vjersko opredjeljenje. 'Duboko sam fascinirana mnogi aspektima multidimenzionalnog hinduizma', rekla je nakon prelaska na hinduizam koji danas prakticiraju i njezin suprug te djeca koja su čak dobila i hinduistička imena.

5. Budućnost je veseli zbog...

Kako njezino troje djece, kćeri Hazel i sinovi Phinnaeus i Henry odrastaju tako se lijepa Julia sve više veseli novim aktivnostima s njima. To uključuje i gledanje nekih od njezinih najvećih filmskih uradaka. 'Nema ništa uzbudljivije od stvaranja nečeg vlastitog i osjećaja koji pritom nosite kući. Kao da ste doživjeli neku pobjedu na koju će i vaša obitelj biti ponosna. Zato se za nekoliko godina najviše veselim gledanju mojih filmova s djecom. Primjerice romantična komedija 'Moj najbolji prijatelj se ženi'. Jedva čekam to razdoblje i mislim da će oni biti ponosni na to kako im je majka provela 20-te i 30-te godine života', kazala je nedavno holivudska diva.