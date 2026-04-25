Panika među milijarderima: Može li 'pakt s vragom' ugroziti i Trumpovo bogatstvo?

Nakon što smo nedavno pisali o tome kako je 19-godišnji Barron Trump postao milijunaš nadmašivši čak i vlastitog oca zaradom na kriptovalutama, iz Washingtona sada stiže prava drama koja bi mogla ugroziti cijelo Trumpovo digitalno carstvo. Njegovi bliski prijatelji milijarderi izdali su tajno upozorenje o takozvanom 'paktu s vragom' koji bi mogao ne samo oteti predsjednikovo kripto nasljeđe, već i dovesti do bankrota brojne Amerikance

U središtu ove goleme političke oluje nalazi se bliski Trumpov saveznik, republikanski senator Tim Scott. On trenutačno, uz snažnu podršku kripto diva Coinbasea, užurbano pokušava progurati novi zakon pod nazivom Clarity Act prije nadolazećih izbora na sredini Trumpovog mandata. Zakon bi, u svojoj potpunosti, stvorio stroga nacionalna pravila za digitalnu valutu, tjerajući kripto tvrtke da slijede iste bankarske propise kao i najveće tvrtke s Wall Streeta. Također, zahtijevao bi od platformi da se registriraju kod vlade i točno otkriju kako postupaju s novcem klijenata.

Dok se ovaj prijedlog provlači kroz Kongres, Amerikanci se pripremaju za velike promjene u svojim digitalnim novčanicima, a, kako doznaju američki mediji, to itekako frustrira i samog predsjednika, čiji bi post-predsjednički dotok novca mogao pretrpjeti ozbiljan udarac. Udar na obiteljski biznis Zakon bi donio hrpu birokracije Trumpovim poslovima, posebice World Liberty Financialu, obiteljskom pothvatu koji je procvjetao kao privatna, fleksibilna alternativa tradicionalnim bankama. Podsjetimo, samo zahvaljujući ovoj platformi, Trumpova obitelj dosad je obrnula oko 500 milijuna dolara.

Melania Trump i Usha Vance Izvor: Profimedia / Autor: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nova bi pravila vjerojatno prisilila obitelj Trump da objavi svoj popis investitora i ograniči način na koji mogu lansirati nove digitalne tokene. Ovaj je potez navodno razbjesnio mnoge u Bijeloj kući, kao i visokopozicionirane titane industrije, koji ga vide kao izravan napad na dosadašnje predsjednikove uspjehe. 'Čuo sam od ljudi bliskih Bijeloj kući da je Trump iziritiran što se ovo ponovno spominje', izjavio je bivši djelatnik Senata s bliskim vezama u administraciji. 'Ovo je korporativna otmica' Situaciju dodatno komplicira i činjenica da je krajem ožujka David Sacks zaključio svoj 130-dnevni mandat kao 'kriptocar Bijele kuće'. S obzirom na to da mu još nije imenovana zamjena, trenutno ne postoji posvećeni koordinator unutar Zapadnog krila koji bi nadzirao novu politiku, pa se sve odvija u svojevrsnom vakuumu moći.