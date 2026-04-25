Panika među milijarderima: Može li 'pakt s vragom' ugroziti i Trumpovo bogatstvo?

Nakon što smo nedavno pisali o tome kako je 19-godišnji Barron Trump postao milijunaš nadmašivši čak i vlastitog oca zaradom na kriptovalutama, iz Washingtona sada stiže prava drama koja bi mogla ugroziti cijelo Trumpovo digitalno carstvo. Njegovi bliski prijatelji milijarderi izdali su tajno upozorenje o takozvanom 'paktu s vragom' koji bi mogao ne samo oteti predsjednikovo kripto nasljeđe, već i dovesti do bankrota brojne Amerikance
U središtu ove goleme političke oluje nalazi se bliski Trumpov saveznik, republikanski senator Tim Scott. On trenutačno, uz snažnu podršku kripto diva Coinbasea, užurbano pokušava progurati novi zakon pod nazivom Clarity Act prije nadolazećih izbora na sredini Trumpovog mandata.
Zakon bi, u svojoj potpunosti, stvorio stroga nacionalna pravila za digitalnu valutu, tjerajući kripto tvrtke da slijede iste bankarske propise kao i najveće tvrtke s Wall Streeta. Također, zahtijevao bi od platformi da se registriraju kod vlade i točno otkriju kako postupaju s novcem klijenata.
Dok se ovaj prijedlog provlači kroz Kongres, Amerikanci se pripremaju za velike promjene u svojim digitalnim novčanicima, a, kako doznaju američki mediji, to itekako frustrira i samog predsjednika, čiji bi post-predsjednički dotok novca mogao pretrpjeti ozbiljan udarac.
Udar na obiteljski biznis
Zakon bi donio hrpu birokracije Trumpovim poslovima, posebice World Liberty Financialu, obiteljskom pothvatu koji je procvjetao kao privatna, fleksibilna alternativa tradicionalnim bankama. Podsjetimo, samo zahvaljujući ovoj platformi, Trumpova obitelj dosad je obrnula oko 500 milijuna dolara.
Nova bi pravila vjerojatno prisilila obitelj Trump da objavi svoj popis investitora i ograniči način na koji mogu lansirati nove digitalne tokene. Ovaj je potez navodno razbjesnio mnoge u Bijeloj kući, kao i visokopozicionirane titane industrije, koji ga vide kao izravan napad na dosadašnje predsjednikove uspjehe.
'Čuo sam od ljudi bliskih Bijeloj kući da je Trump iziritiran što se ovo ponovno spominje', izjavio je bivši djelatnik Senata s bliskim vezama u administraciji.
'Ovo je korporativna otmica'
Situaciju dodatno komplicira i činjenica da je krajem ožujka David Sacks zaključio svoj 130-dnevni mandat kao 'kriptocar Bijele kuće'. S obzirom na to da mu još nije imenovana zamjena, trenutno ne postoji posvećeni koordinator unutar Zapadnog krila koji bi nadzirao novu politiku, pa se sve odvija u svojevrsnom vakuumu moći.
Trojica Trumpovih prijatelja milijardera, kojima je zbog iznimno visokih javnih profila odobrena anonimnost, ozbiljno dižu uzbunu. Za ove insajdere, Clarity Act nije samo promjena politike - to je izravna prijetnja njihovoj zaradi vrijednoj milijarde dolara.
Kritičari sada nazivaju novi zakon običnom 'korporativnom otmicom' industrije koja će uništiti šanse Amerike da se pozicionira kao svjetska 'kripto prijestolnica', što je Trump više puta naglasio da želi postići.
'Krajnja je ironija da o budućnosti industrije odlučuje Brian Armstrong iz Coinbasea i bankarski lobi u prostoriji bez ikakve transparentnosti', izjavio je za Daily Mail jedan od kripto titana. 'Postoji stvarni rizik da dobijemo zakon koji radi za Coinbase i favorizira velike igrače, dok u potpunosti zatvara vrata novopridošlicama.'
Taj je manevar otvoreno opisao kao 'pakt s vragom' koji bi SAD ostavio nekonkurentnim na globalnoj razini, a Trumpovu elitu ostavio u paničnoj potrazi za rješenjem koje neće predstavljati smrtno zvono za njihovo digitalno bogatstvo.