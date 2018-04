Pamela Anderson otkrila da je bila zlostavljana: 'Playboy mi je spasio život'

Iako bi rijetki rekli da je Playboyeva zečica i 'Baywatch' glumica Pamela Anderson nekada davno, prije negoli je postala poznata, bila izrazito sramežljiva. Sve to bio je rezultat zlostavljanja iz djetinjstva, a oslobađajuću odluku u svemu tome imalo je njezino snimanje za Playboy 1989. godine

Kako je rekla, put do uspjeha za nju nije bio 'posut ružama', stoga je odlučila svojim savjetima pomoći onima koji prolaze kroz isto. 'Potičem sve da budu hrabri i da izađu iz zone udobnosti. Znam da je to odskočna daska u nepoznato, no ako to napravite, zaista ćete živjeti život punim plućima. Svi smo imali neku tragediju koja nam je obilježila živote, no potrebno je sjetiti se da on ipak može biti dobar.'