Ovo nije njihov prvi okršaj: Sukob Willa Smitha i Chrisa Rocka ima malo dublju povijest i seže u 2016. godinu

Da nije sve kako se čini, potvrdilo se i u najnovijem slučaju i to na odnosu dvoje holivudskih glumaca - Willa Smitha i Chrisa Rocka, čiji je sukob obilježio ovogodišnju dodjelu Oscara

Udarac u glavu, koji je Rocku zadao Will Smith , iznerviran njegovom neukusnom šalom na račun gubitka kose njegove supruge, glumice Jade Pinkett Smith , a koja je ostala bez iste zbog alopecije, bio je njegova reakcija da obrani čast svoje voljene, a sve je, kako je zapravo kasnije i rekao u govoru zahvale zbog osvojenog Oscara, napravio ponesen emocijama.

A nije dugo trebalo da na površinu isplivaju novi detalji, koji bacaju novo svjetlo na cijelu situaciju. Naime, ovo nije prvi sukob dvojice glumaca, niti da je Will Smith na meti Chrisa Rocka . Dapače, njihova povijest seže malo dublje, a tijekom posljednjih pet godina Rock ne odustaje od zbijanja šala upravo na račun Willa Smitha.

'Razbjesnila si se. Nije fer jer je Will odradio odličan posao i nije dobio nominaciju. Isto tako nije fer što je Willu plaćeno 20 milijuna dolara za 'Divlji zapad'. Ove će godine na Oscarima biti malo drugačije. U paketu 'tužno sjećanje' bit će samo crni ljudi koje su ubili policijaci na putu da snime film. Ok, rekao sam to, u redu?'

Iako su ga novinari na sve načine pokušali nagovoriti i isprovocirati, Will Smith nije želio komentirati te je odlučio na tu temu šutjeti. No, istoga se nije mogao pridržavati i Chris Rock, kojem je Smithova šutnja očito dala vjetar u leđa da nastavi i dalje.

Nakon toga došla je 2018. kada je Rock ponovno uputio kontroverzni komentar i to samo zato što je Will Smith svojoj bivšoj supruzi, Sheree Zampino, na društvenim mrežama poželio sretan rođendan i objavio fotografiju nje i njihovog zajedničkog sina Treyja.