'Svim momcima koje sam dosad voljela' - tinejdžerski rom-com za moderno doba

U ljetnoj pustoši kino-programa i u doba godine kada samo najambiciozniji gledatelji traže teške i komplicirane sadržaje, Netflix je izdao još jedan hit u svojoj - sada već slobodno možemo reći - seriji filmova kojima je pokrenuo renesansu žanra romantične komedije. Film 'Svim momcima koje sam dosad voljela' izrazito je šarmantna, tipična tinejdžerska romantična komedija sa svim uobičajenim sastojcima, ali prilagođena modernom trenutku i suvremenom, pametnijem tinejdžeru

Romantične komedije nisu osobito nepredvidljiv žanr. Gotovo sve u sebi sadrže neku priču o muškarcu ili ženi koji iz nekog razloga ne mogu, ne žele, ne bi trebali ili čak totalno ne smiju biti zajedno - ili barem tako misle - pa na kraju ipak budu zajedno. Time se ispunjava sam naslovni kriterij žanra: romantično je to što govori o ljubavi, a komično to što su glavni likovi cijeli film u zabludi te se spotiču preko svojih neurotičnih, blesavih ili mladenačkih predrasuda. Kada počnemo gledati neku romantičnu komediju, svi znamo kako će završiti. Glavni likovi sigurno neće poginuti u eksploziji kamiona na benzinskoj pumpi niti će se jedno od njih pridružiti 'Liječnicima bez granica' pa početi graditi bolnice u Ruandi, a bogami se neće niti ispostaviti da su oboje zapravo maskirani gušteri iz svemira.

No ipak, gledanje dobrih romantičnih komedija nesumnjiv je užitak jer se predvidljivost ishoda nadoknađuje karakterizacijom likova, pametnim dijalozima, duhovitošću i prikazom nekog fenomena koji svi poznajemo iz stvarnosti. U tome su posebno plodne tinejdžerske romantične komedije, koje cijeloj toj priči dodaju i prikaz odrastanja te seksualnog sazrijevanja na određenom mjestu i u određenom vremenu, najčešće u američkoj srednjoj školi jer većina takvih filmova potječe odande.

'Svim momcima koje sam dosad voljela' (To All The Boys I've Loved Before) najnoviji je takav izdanak u nečemu što bismo mogli nazvati Netflixovom renesansom ovoga žanra i, osim što će se zacijelo svidjeti današnjim tinejdžerima, šarmirat će i odrasle, koji će u njemu prepoznati odjeke klasičnih tinejdžerskih rom-comova Johna Hughesa, samo - i to je u ovome filmu posebno pohvalno - usklađenih tako da odgovaraju modernom trenutku.