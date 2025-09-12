JESTE LI PRIMIJETILI?

Ovo je junak dviju serija koje se emitiraju na domaćim televizijama, a u Turskoj je zvijezda i zbog glazbe

D.A. Morić

12.09.2025 u 06:18

Ugur Aslan
Ugur Aslan Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot/RTL
Bionic
Reading

Ugur Aslan je turski glumac i glazbenik, a najpoznatiji po ulozi inspektora Erena Dumana u višestruko nagrađivanoj seriji 'Obiteljske tajne', u kojoj je, uz Kaana Urgancıoglua i Pınar Deniz, nosio glavnu postavu kroz sve tri sezone. Pored toga, domaći gledatelji mogli su ga gledati i u seriji 'Leyla' u ulozi Hilmija, njezina oca

U seriji 'Obiteljske tajne' Eren je Ilgazov najbliži prijatelj. On je šef policije u odjelu za ubojstva i dobar je policajac, s pravim okom za detalje. Njegova profesionalna mreža je opsežna, a uz to je zabavan i duhovit lik, pa ga svi vole. Ilgaza vidi kao brata, a Metina (Huseyin Avni Danyal) kao oca. Usred prve sezone doznao je da ima kći Tugče (Merve Ates).

U seriji 'Leyla' pojavio se u prvim epizodama te ga se može vidjeti i u nekim kasnijima, kad se Leyla (Cemre Baysel) ili Nur (Gonca Vuslateri) prisjećaju prijašnjeg života. Glumi Hilmija, požrtvovnog samohranog oca djevojčice Leyle na kojeg je naletio auto s nogometnom zvijezdom Tufanom (Halil Ibrahim Ceyhan), a druga supruga, Leylina maćeha Nur, 'dokrajčila' ga je.

Omiljen kao pjevač

Ugur je rođen 1972. godine u južnoj Turskoj kao najmlađi od devetero djece, a odrastanje u skromnim uvjetima često ističe kao temelj svoje upornosti i radne etike. Glumačku karijeru gradio je u kazalištu, a veliku slavu stekao je 'Obiteljskim tajnama'. Pored glume, omiljen je u Turskoj i kao pjevač, a spaja tradicionalne turske motive s modernim rock/folk senzibilitetom. Svira nekoliko instrumenata, među ostalim bubnjeve i gitaru.

Od 2005. u braku je sa scenaristicom 'Obiteljskih tajni', Semom Ergenekon, i imaju troje djece. U više navrata javno je govorio o podršci supruzi tijekom njezine teške borbe s bolešću.

