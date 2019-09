Ove dvije epizode 'Prijatelja' stvarale su naviše problema kreatorima serije

Iako široko gledateljstvo nema zamjerke za niti jednu epizodu serije 'Prijatelji' koja se emitirala tijekom dugih deset sezona, njezini kreativni tvorci sada su otkrili što je po njihovom mišljenju najveći kiks

Teško da će bilo koji obožavatelj ove kultne serije moći odabrati jednu lošu epizodu, ali nešto kritičniji i mnogo pristraniji kreatori serije odali su tajnu koje su dvije epizode po njima najgore.

Marta Kauffman jedna je od kreativnih tvoraca ove neponovljive serije, a na konferenciji Tribeca film festivala u New Yorku odgovorila je i na to nezahvalno pitanje.

'Epizoda The stalker je nešto na čemu smo dugo radili i prepravljali da bi na koncu na nešto ličila', kazala je 62-godišnjakinja za magazin The Hollywood Reporter te dodala da nije oduševljena ni epizodom The one with the chicken pox.