Kreatorica serije 'Prijatelji' otkrila zašto nema baš nikakve šanse za snimanje novih nastavaka

Iako je već nekoliko puta naglašeno da se ne planiraju snimati novi nastavci popularne serije 'Prijatelji', sada je stigla službena potvrda i konačno osvještenje za sve one koji su možda ipak gajili nadu da će još jednom slavnu šestorku gledati ponovno na okupu

'U ovoj seriji jedna od glavnih karakteristika je vrijeme života kada su vam prijatelji obitelj. U našem slučaju i kod naših glumaca to vrijeme je prošlo. Sve što bismo postigli da ponovno snimamo seriju je okupljanje šestorice glumaca, ali uspjeh serije tada ne bi bio zagarantiran. Osim toga ne znam što bismo uopće time dobili, serija je i danas jednako popularna kao nekad, ljudi je vole, a novim stvarima samo bismo ih razočarali', naglasila je Marta Kauffman , jedna od kreatora neponovljive serije 'Prijatelji'.

Serija se originalno prikazivala na malim ekranima od 1994. do 2004., a tijekom deset sezona gledali smo avanture šestorice prijatelja i susjeda koje su utjelovili Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer.

Prošle godine o toj je temi progovorio LeBlanc kazavši: 'Ne želim to raditi. Jednostavno je. Radilo se o jednom periodu našeg života kada smo svi bili mladi, na fakultetu i prije no što smo se svi skrasili. Da ponovno pokušamo raditi seriju to jednostavno ne bi dobro ispalo.'