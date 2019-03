Ovako je Neda Ukraden izgledala prije 40 godina, 'bez filtera, silikona i umjetnih trepavica'

Nakon što je objavila fotografiju nastalu 1985., kada je izdala pjesmu i ploču 'Zora je', zbog koje su, kako je rekla, ljudi stajali u redu satima, Neda Ukraden svoje je obožavatelje 'počastila' još jednom fotografijom, nastalom nekoliko godina prije tog događaja

'Ja - 40 godina ranije, London, Oxford street, i upravo sada!!! No filters, no photoshop, no silikon, no false lashes, no false hair, no false cheeks! To je što je.' Napisala je to na svom Instagram profilu jedna od najpopularnijih pjevačica bivše Jugoslavije, Neda Ukraden.