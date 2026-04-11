Ovaj film je najgledaniji na Netflixu u Hrvatskoj, ali kritike su -apsolutno očajne

Film katastrofe 'Thrash' zauzeo je vrh ljestvice najgledanijih naslova na Netflixu u Hrvatskoj, ali usprkos velikom interesu publike, prate ga očajne kritike stručnjaka
Premda je 'Thrash' među novim Netflixovim naslovima koji su odmah privukli pozornost publike, prve reakcije kritičara pokazuju da nije ispunio očekivanja u mjeri u kojoj se možda očekivalo od filma koji je nekoć bio planiran za kino distribuciju.
Film Tommyja Wirkole prvotno je bio razvijan za kino prikazivanje pod naslovom 'Beneath the Storm', potom je preimenovan u 'Shiver', a na kraju je na Netflix stigao kao 'Thrash'. Upravo ta produkcijska putanja već je potaknula sumnje da je riječ o naslovu koji nije do kraja pronašao ni svoj ton ni svoju publiku.
'Thrash' je katastrofični triler smješten u mali obalni grad u Južnoj Karolini koji pogodi razorni uragan. Dok voda nezaustavljivo nadire, stanovnici koji nisu uspjeli pobjeći ostaju zarobljeni u poplavljenim kućama, automobilima i ulicama, a ubrzo otkrivaju da u mutnoj vodi ne vrebaju samo posljedice oluje nego i krvoločni morski psi.
U središtu priče je trudnica Lisa Fields, koju glumi Phoebe Dynevor, a uz nju važnu ulogu imaju Dakota, mlada žena koja zbog tjeskobe ostaje u gradu, te njezin stric Dale, istraživač mora koji pokušava doći do nje. Paralelno se prati i skupina djece zarobljene u kući s udomiteljima dok se opasnost iz minute u minutu pojačava. Ukratko, riječ je o napetom filmu preživljavanja u kojem se prirodna katastrofa pretvara u noćnu moru punu morskih pasa.
Guardian: film koji 'tone kao kamen'
Benjamin Lee u Guardianu nije štedio film, nazvavši ga 'ukletim trilerom o morskim psima koji tone kao kamen na Netflixu'. U njegovoj ocjeni 'Thrash' je 'zbrkano snimljen, isprekidano montiran i potpuno promašen niz loših odluka i sumnjivih naglasaka', a najveći problem vidi u potpunom izostanku napetosti.
Guardian posebno zamjera to što film, iako bi trebao biti triler preživljavanja, ne uspijeva zadržati gledatelja na rubu sjedala. Lee piše da 'svaka scena koja je trebala biti efektna pada u vodu', da koreografija djeluje pogrešno odmjereno, a montaža nikad ne postiže potrebnu napetost. Njegova je možda i najotrovnija opaska da bi 'najbolja upotreba filma Thrash mogla biti u liječenju galeofobije', jer pokazuje da morski psi 'uopće nisu toliko strašni'.
Variety: poznat, ali dovoljno vješt da ostane gledljiv
Variety smatra da 'Thrash' nosi jasnu 'grade-Z sjenu Ralja', ali mu ipak priznaje 'živahnu kompetentnost' i 'dodir fluidne originalnosti u režiji prostora'.
Ipak, ni Variety ne tvrdi da je riječ o osobito uspjelom projektu. Kritičar otvoreno kaže da je film krvav i brz, koji više igra na spektakl ugriza nego na strah, te da dio efekta počiva na tome što gledatelj čeka da antipatični likovi budu pojedeni. Drugim riječima, 'Thrash' se po toj logici može pogledati kao kratka i probavljiva žanrovska zabava, ali teško kao film koji ostavlja ozbiljniji trag.
Više publike nego ozbiljnog ugleda
Iz svega što su napisali veliki strani mediji proizlazi prilično jasan dojam: 'Thrash' je film koji će vjerojatno pronaći svoju publiku među ljubiteljima brzih, krvavih i nenametljivo apsurdnih žanrovskih naslova, ali istodobno nije ostavio dojam da je riječ o uspjelom ili posebno napetom trileru.
To potvrđuju i ocjene gledatelja koji su mu na platformi IMDb dali slabu ocjenu 5.4/10.