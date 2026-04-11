Ovaj film je najgledaniji na Netflixu u Hrvatskoj, ali kritike su -apsolutno očajne

Film katastrofe 'Thrash' zauzeo je vrh ljestvice najgledanijih naslova na Netflixu u Hrvatskoj, ali usprkos velikom interesu publike, prate ga očajne kritike stručnjaka

Premda je 'Thrash' među novim Netflixovim naslovima koji su odmah privukli pozornost publike, prve reakcije kritičara pokazuju da nije ispunio očekivanja u mjeri u kojoj se možda očekivalo od filma koji je nekoć bio planiran za kino distribuciju.

Film Tommyja Wirkole prvotno je bio razvijan za kino prikazivanje pod naslovom 'Beneath the Storm', potom je preimenovan u 'Shiver', a na kraju je na Netflix stigao kao 'Thrash'. Upravo ta produkcijska putanja već je potaknula sumnje da je riječ o naslovu koji nije do kraja pronašao ni svoj ton ni svoju publiku. 'Thrash' 'Thrash' je katastrofični triler smješten u mali obalni grad u Južnoj Karolini koji pogodi razorni uragan. Dok voda nezaustavljivo nadire, stanovnici koji nisu uspjeli pobjeći ostaju zarobljeni u poplavljenim kućama, automobilima i ulicama, a ubrzo otkrivaju da u mutnoj vodi ne vrebaju samo posljedice oluje nego i krvoločni morski psi.

U središtu priče je trudnica Lisa Fields, koju glumi Phoebe Dynevor, a uz nju važnu ulogu imaju Dakota, mlada žena koja zbog tjeskobe ostaje u gradu, te njezin stric Dale, istraživač mora koji pokušava doći do nje. Paralelno se prati i skupina djece zarobljene u kući s udomiteljima dok se opasnost iz minute u minutu pojačava. Ukratko, riječ je o napetom filmu preživljavanja u kojem se prirodna katastrofa pretvara u noćnu moru punu morskih pasa. Guardian: film koji 'tone kao kamen' Benjamin Lee u Guardianu nije štedio film, nazvavši ga 'ukletim trilerom o morskim psima koji tone kao kamen na Netflixu'. U njegovoj ocjeni 'Thrash' je 'zbrkano snimljen, isprekidano montiran i potpuno promašen niz loših odluka i sumnjivih naglasaka', a najveći problem vidi u potpunom izostanku napetosti. Guardian posebno zamjera to što film, iako bi trebao biti triler preživljavanja, ne uspijeva zadržati gledatelja na rubu sjedala. Lee piše da 'svaka scena koja je trebala biti efektna pada u vodu', da koreografija djeluje pogrešno odmjereno, a montaža nikad ne postiže potrebnu napetost. Njegova je možda i najotrovnija opaska da bi 'najbolja upotreba filma Thrash mogla biti u liječenju galeofobije', jer pokazuje da morski psi 'uopće nisu toliko strašni'.

