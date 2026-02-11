Otkriveno gdje se skriva bivša supruga princa Andrewa: Spremna je na sve kako bi spasila ugled

Bivša vojvotkinja od Yorka, kako se doznaje, trenutno se 'pritajila' kako bi 'razbistrila glavu'. Tako je Sarah Ferguson nedavno provela nekoliko dana s prijateljima u francuskim Alpama prije nego što je otputovala u Ujedinjene Arapske Emirate

Sarah Ferguson u Ujedinjene Arapske Emirate stigla je kako bi na miru provela neko vrijeme sa svojom mlađom kćeri, 35-godišnjom princezom Eugenie, koja je u toj regiji boravila poslovno, prisustvujući sajmu umjetnosti u Dohi, kao direktorica galerije Hauser & Wirth. Međutim, umjesto javnog posipanja pepelom zbog neprestanih otkrića o njezinom prijateljstvu s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, 66-godišnja Sarah navodno već traži novi PR tim koji bi je zastupao dok planira svoj povratak u Veliku Britaniju.

Izvori tvrde da je prijateljima otvoreno rekla: 'Moram se vratiti na posao. Trebam novac.' Ono što posebno intrigira jest činjenica da je jasno dala do znanja kako ta budućnost ne uključuje njezinog bivšeg supruga, unatoč tome što ih je nekoć opisivala kao 'najsretniji razvedeni par na svijetu'. Sve do nedavno nastavili su živjeti zajedno u Royal Lodgeu, Andrewovoj golemoj vili u Windsoru, nevjerojatna tri desetljeća nakon njihova razlaza. Distanca od Andrewa Tijekom godina, bivša pripadnica kraljevske obitelji javno je branila svog bivšeg supruga, opisujući ga kao 'ljubaznog, dobrog čovjeka' i 'fantastičnog oca', dok je vješto izbjegavala sve teže optužbe koje su se nizale protiv njega. No, sada je navodno prijatelju povjerila: 'Kada se vratim, morat ću napraviti distancu između sebe i Andrewa.'

Sarah Ferguson Izvor: EPA / Autor: SEBASTIEN NOGIER



Doznaje se kako mu se Ferguson neće pridružiti u njegovom novom domu na kraljevom imanju Sandringham u Norfolku, već planira ostati 'u području Windsora', gdje će ili kupiti ili unajmiti vlastitu kuću. Ipak, prijatelji smatraju da se Sarah 'zavarava' ako misli da može nastaviti tamo gdje je stala i vratiti se bilo kakvom normalnom životu. Ponizna isprika Epsteinu Mailovi između bivše vojvotkinje i Epsteina pokazuju kako ga je opetovano tražila novac za otplatu svojih dugova, kao i praktičnu podršku tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Poruke sadrže dokaze da je ostala u bliskom kontaktu s njim čak i nakon što je pušten iz zatvora zbog seksualnih prijestupa nad djecom, pa je čak i svoje dvije kćeri, princeze Beatrice i Eugenie, odvela na ručak s njim svega pet dana nakon njegova izlaska na slobodu. Također mu je privatno uputila poniznu ispriku jer ga je javno osudila, tvrdeći da je to učinila samo kako bi zaštitila svoju karijeru autorice knjiga za djecu. Rekla mu je da je on bio 'postojan, velikodušan i vrhunski prijatelj'.

Kralj Charles III Izvor: EPA / Autor: GIUSEPPE LAMI







