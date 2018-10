Otkriveni detalji kraljevskog vjenčanja: Tko će od plemstva izostati, kakva će biti torta, a kakva glazba?

Velebno vjenčanje princeze Eugenie koje je do posljednjeg detalja isplanirao organizator Peregrine Armstrong-Jones, zadužen i za svadbu Victorije i Davida Beckhama, koštat će otprilike 2.684.000 britanskih funti, a iznos će podmiriti kraljica Elizabeta II. i vojvoda od Yorka. To je samo dio detalja koje je u službenoj izjavi objavila Buckingamska palača

Trenutno najpopularniji kraljevski par, princeza Eugenie i njen odabranik Jack Brooksbank, o kojem mediji ne prestaju pisati posljednjih dana u petak, 12. listopada, će uploviti u bračnu luku, a Buckinghamska palača je po prvi put otkrila dugoočekivane detalje koji su do sada držani podalje od javnosti.

Bit će ovo posve drugačije vjenčanje od onog princa Harryja i Meghan Markle koje je do oltara ispratio gospel zbor pjevajući izvedbu Bena E. Kinga 'Stand By Me', a koji su za svoj prvi ples prema riječima jedog od gostiju odabrali pjesmu Eltona Johna 'Tiny Dancer'.

Buckinghamska palača također je s javnosti podijelila i detalje o svadbenoj torti. Mladenci su odabrali tortu inspiriranu jeseni koju će za njih napraviti slavna slastičarka Sophie Cabot.

'Red velvet torta od čokolade bit će tradicionalna torta s modernim zaokretom. Imat će bogatu teksturu jeseni koja će biti uklopljena u dizajn i bit će prekrivena raznim ukrasima od šećera, uključujući i detalje bršljana', stoji u izjavi Buckinghamske palače.