Otkrivena lokacija: Ronaldo i Georgina planiraju vjenčanje nakon Svjetskog prvenstva

Cristiano Ronaldo (40) i njegova zaručnica Georgina Rodriguez (31) nakon devet godina veze planiraju vjenčanje, a slavni nogometaš za tu je prigodu odabrao posebno, emotivno važno mjesto na svom rodnom otoku Madeiri

Par, koji se zaručio u kolovozu, sudbonosno 'da' trebao bi izreći na ljeto, nakon Svjetskog prvenstva, a navodno je već odlučeno da će se ceremonija održati upravo na Madeiri, piše britanski tabloid The Sun.​ Prema pisanju stranih medija, zvijezda Al-Nassra odabrala je katedralu u Funchalu, dok će se svadbeno slavlje nastaviti u jednom od luksuznih hotela na otoku.

Riječ je o najstarijoj crkvi u njegovom rodnom gradu, posvećenoj davne 1514. godine, koja se smatra vjerskim središtem regije i poznata je po impresivnom krovu izrađenom od rezbarenog cedrovog drva s Madeire.​

Odabir Funchala za Ronalda ima snažnu osobnu simboliku jer je katedrala udaljena manje od tri kilometra od bolnice u kojoj je rođen. U neposrednoj blizini nalazi se i stadion njegovog omladinskog kluba Nacional da Madeira, u kojem je proveo dvije godine prije nego što je 1997., sa svega 12 godina, prešao u Sporting iz Lisabona i započeo put prema statusu jedne od najvećih nogometnih zvijezda.​

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo







Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo