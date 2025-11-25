POVRATAK KORIJENIMA

Otkrivena lokacija: Ronaldo i Georgina planiraju vjenčanje nakon Svjetskog prvenstva

I. B.

25.11.2025 u 18:39

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo
Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo Izvor: EPA / Autor: RAUL CARO CADENAS
Cristiano Ronaldo (40) i njegova zaručnica Georgina Rodriguez (31) nakon devet godina veze planiraju vjenčanje, a slavni nogometaš za tu je prigodu odabrao posebno, emotivno važno mjesto na svom rodnom otoku Madeiri

Par, koji se zaručio u kolovozu, sudbonosno 'da' trebao bi izreći na ljeto, nakon Svjetskog prvenstva, a navodno je već odlučeno da će se ceremonija održati upravo na Madeiri, piše britanski tabloid The Sun.​

Prema pisanju stranih medija, zvijezda Al-Nassra odabrala je katedralu u Funchalu, dok će se svadbeno slavlje nastaviti u jednom od luksuznih hotela na otoku.

Riječ je o najstarijoj crkvi u njegovom rodnom gradu, posvećenoj davne 1514. godine, koja se smatra vjerskim središtem regije i poznata je po impresivnom krovu izrađenom od rezbarenog cedrovog drva s Madeire.​

Odabir Funchala za Ronalda ima snažnu osobnu simboliku jer je katedrala udaljena manje od tri kilometra od bolnice u kojoj je rođen. U neposrednoj blizini nalazi se i stadion njegovog omladinskog kluba Nacional da Madeira, u kojem je proveo dvije godine prije nego što je 1997., sa svega 12 godina, prešao u Sporting iz Lisabona i započeo put prema statusu jedne od najvećih nogometnih zvijezda.​

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo Izvor: EPA / Autor: KIKO HUESCA

Upoznali se u luksuznoj trgovini

Ronaldo i Georgina upoznali su se 2016. godine dok je ona radila u trgovini luksuznog brenda Gucci u Španjolskoj, u vrijeme dok je Portugalac nosio dres Real Madrida. Danas zajedno imaju dvoje djece, sedmogodišnju Alanu i trogodišnju Bellu i često dijele trenutke iz obiteljskog života na društvenim mrežama.​

Uz njih, obitelj čine i troje Ronaldove starije djece koje su rodile surogat majke: 15-godišnji Cristiano Jr. te osmogodišnji blizanci Mateo i Eva Maria. Nogometaš je ranije isticao da su ga upravo djeca potaknula da napravi sljedeći korak u vezi i zaprosi Georginu, s kojom već godinama gradi zajednički život između nogometnih metropola i obiteljske baze.​

