Otkrivena dobro čuvana tajna Hollywooda: Brad Pitt ljubio je ovu glumicu

Na pragu svoje 60-e, Brad Pitt skupio je iza sebe podužu listu veza s holivudskim kolegicama. Tako ima dva braka, onaj s Jennifer Aniston , od 2000. do 2005., i s Angelinom Jolie , od 2014. do 2019. Upravo se s Angelinom ostvario i kao otac njihovo šestero djece - troje posvojene i troje biološke.

Osim toga, bio je zaručen i za glumicu Gwyneth Paltrow , no te tri slavne holivudske dame nisu jedine na popisu. Kako je sada u svojim memoarima otkrio Jason Priestley , popularni Brandon iz serije 'Beverly Hills 90210', u počecima svoje holivudske priče Brad Pitt je navodno bio i u tajnoj vezi s kolegicom Geenom Davis .

Još su u to vrijeme krenula šuškanja o njihovoj vezi, no njih dvoje to nikada nisu potvrdili. 53-godišnji Jason Priestley u memoarima je otkrio kako je bio cimer slavnog glumca te je napisao kako se Brad Pitt često šuljao u posjet svojoj tajnoj djevojci Geeni.

O snimanju intimnih scena sa Geenom u filmu, Pitt je ranije ove godine progovorio za časopis W: 'Geena je bila jako draga, ljubazna i nježna. Mislim da se ta ljubavna scena snimala dva dana, a ona se brinula o meni.'