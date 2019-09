Otac Meghan Markle ponovo uputio kritike na račun svoje kćeri i princa Harryja

Meghan Markle i princ Harry našli su se na meti kritika Thomasa Marklea

Otac je Meghan Markle poslao čestitku za njen 38. rođendan, no ne zna je li je primila.

'Volio bih kad bi mi poslali fotografiju Archieja da je mogu uramiti i objesiti na zid pokraj fotografije na kojoj je Meghan. Nije li to nešto što svaki djed želi? Volio bih vidjeti ima li slavni nos Markleovih', rekao je nedavno Thomas Markle.

Thomasa Marklea najviše je uzrujalo kad je Meghan Markle u svom govoru rekla kako je sama platila svoje školovanje.

'Žao mi je, no to jednostavno nije istina. Ja sam platio njeno školovanje i imam bankovne izvode koji to mogu potvrditi. Ja sam platio i njena putovanja u Španjolsku i Englesku. Ja sam platio njeno stažiranje u Argentini', rekao je Thomas Markle.

'Dosta mi je laži. Zlo mi je od toga da me se cijelo vrijeme prikazuje kao zlikovca i izbacuje iz njihovih života. Ne želim ništa od Meghan i Harryja, no neću prestati govoriti dok cijela istina ne izađe na vidjelo. Nastavit ću opovrgavati svaku laž o sebi. Nijedan otac ne zaslužuje ovakvo vrijeđanje, pogotovo ako je bio ovoliko dobar prema svojoj kćeri. Pitajte bilo koga tko nas oboje poznaje. Uvijek sam bio dobar i velikodušan prema svojoj kćeri. Vjerujem da se sve nesuglasice mogu riješiti i mislim kako je to još uvijek moguće u slučaju Meghan, Harryja i mene', rekao je Thomas Markle.

No, Thomas Markle nije imao dlake na jeziku kad je u pitanju njegov unuk Archie.

'Ne možete se prikazivati kao dobrotvori koji jačaju međuljudsko razumijevanje i nakon toga izbjegavati vlastitog oca i cijelu obitelj. Još nisam upoznao svog zeta. Zašto princ Harry nije mogao sjesti na zrakoplov i doći me vidjeti kako bi me pitao za njenu ruku. Očito nema problema letjeti privatnim zrakoplovima. Ako me želi doći posjetiti privatnim zrakoplovom, tu u blizini, u Tijuani i u San Diegu u SAD-u, ima zračnih luka', rekao je Thomas Markle te optužio svoju kćer i njenog muža za licemjerje.

'Svi govore kako su dobri i divni, no nisu baš divni prema vlastitoj obitelji. To je licemjerno', zaključio je Thomas Markle.