Osvojite ulaznice za koncert jednog od vodećih rock bendova The National

Ovogodišnjeg izdanje festivala SuperUho, održava se od 6. do 8. kolovoza u Primoštenu. Nakon The Sonicsa, koji su 3.7. nastupli u zagrebačkoj Močvari, došlo je vrijeme da 10.7. na zagrebačkoj Šalati ponovno zasviraju velikani The National

Na velikoj pozornici Šalate u utorak, 10.7., nastupiti će vjerojatno najomiljeniji Amerikanci u Zagrebu, te jedan od vodećih suvremenih svjetskih rock bendova The National. Nakon što su svojim aktualnim albumom 'Sleep Well Beast' osvojili vrhove top lista diljem svijeta, a potom i svoj prvi Grammy, The National su zavladali glavnim pozornicama većine najvažnijih svjetskih glazbenih festivala. Pri tome nisu zaboravili Zagreb, jedan od gradova u kojima je njihova priča o uspjehu i počela, pa su među nizom festivalskih nastupa pronašli vremena i za ovaj 5. samostalni zagrebački koncert koji će se dogoditi nakon punih 5 godina izbivanja iz ovoga grada. Ugodna i produktivna suradnja s telekomunikacijskom tvrtkom Iskon – generalnim sponzorom svih dosadašnjih izdanja SuperUho festivala – nastavlja se i novim izdanjem, obećavajući puno zanimljivih popratnih sadržaja, pogodnosti i poklona za posjetitelje. Osim Iskona veliku potporu SuperUhu nastavljaju pružati i glavni pokrovitelji Općina Primošten te Turistička zajednica Općine Primošten. Nakon što je festivalski kamp dvije godine zaredom bio krcat pokazalo se da njegovo prošlogodišnje povećanje na dvostruko veću površinu neće biti dovoljno pa za ovu godinu najavljujemo njegovo daljnje širenje i dodatno uređenje terena kako bi boravak festivalskih gostiju bio čim ugodniji. Kamp će biti otvoren već 4. kolovoza u 12:00 sati i radit će sve do 9. kolovoza do 12:00 sati. Za dva uvodna dana koji će prethoditi glavnom festivalskom programu pripremaju se dodatni sadržaji koje ćemo organizirati u suradnji s DORF festivalom i pravovremeno o svemu izvijestiti. Festivalske ulaznice su u prodaji po cijeni od 250 kuna, a kamperske se mogu kupiti već za 120 kuna. Dakle, komplet koji omogućava posjetu svim zbivanjima u sklopu festivala te petodnevno kampiranje na prekrasnoj lokaciji u ovom prvom promotivnom paketu koštat će samo 370 kuna, a navedene cijene vrijede još dva dana, do 30.6. Nakon 30.6. cijene festivalskih ulaznica će biti 290 kuna (do 6.8.) te 320 kuna (na ulazu), a cijene kamperskih ulaznica će biti 150 kuna do kraja festivala. Festivalske, kamp i dnevne ulaznice se mogu kupiti na sljedećim pretprodajnim mjestima: Dirty Old Shop (Tratinska 18), Zagreb Rockmark (Berislavićeva 13), Zagreb

Turistička agencija Laguna (Tepli bok 25), Primošten Azimut (Obala palih omladinaca 2), Šibenik

CD Shop Butiga (Jurja Šižgorića 2), Šibenik

Caffe bar Basket (Domovinskog rata 42), Split

Dallas Music Shop (Splitska 2), Rijeka

(Splitska 2), Rijeka te putem web shopova Rockmarka i Dirty Old Shopa.

Vidimo se u Primoštenu na SuperUho glazbenom butiku - festivalu kojemu je glazba bitna! Linkovi: http://www.superuho.com/

https://www.facebook.com/zedno.uho?fref=ts Čitateljima tportala darujemo 2x2 karte za koncert jednog od vodećih suvremenih svjetskih rock bendova The National (10.7. na zagrebačkoj Šalati). Dobitnici će biti objavljeni u ponedjeljak, 9. srpnja.