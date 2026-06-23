KULINARSKA IKONA U AKCIJI

Opet u svom elementu: Ana Ugarković zadužena za nezaboravne okuse na poznatom filmskom festivalu

D.A.M.

23.06.2026 u 13:05

Ana Ugarković
Ana Ugarković Izvor: Pixsell / Autor: Sandra Simunovic/PIXSELL
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Završio je treći Slano Film Days, jedinstven format filmskog događanja koje u Slanom okuplja renomirane svjetske filmske autore i talentirane redatelje i glumce iz regije. Osim sjajnog službenog programa i projekcija, dazfovoga o filmu, poseban šarm ovom događaju dala su i neformalna druženja. U opuštenom ozračju mediteranskog mjesta, gosti i sudionici festivala imali su priliku uživati u vrhunskim gastronomskim delicijama za koje su bili zaduženi poznati kulinarski majstori

Da se filmska umjetnost i dobra hrana savršeno nadopunjuju, najbolje je pokazala svima omiljena chefica Ana Ugarković.

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Široki osmijeh

U društvu svog kolege Željka Ljubasa, Ana je bila zadužena za pripremu posebnih specijaliteta koji su dodatno obogatili festivalsko iskustvo svim prisutnima. Ova ugodna druženja odvijala su se na nekim od najljepših lokacija u Slanom, stvorivši jedinstvenu atmosferu. Uz šum mora, opuštajući hlad maslina i u predivnim dalmatinskim vrtovima, gosti su mogli neformalno razmjenjivati dojmove uz vrhunske zalogaje.

Slavni dvojnici: Zvijezde koje si nevjerojatno sliče Izvor: Profimedia

Na fotografijama s događaja može se vidjeti kako Ana uistinu uživa u ovom posebnom angažmanu. S prepoznatljivim, širokim osmijehom na licu i u vrlo opuštenom, ljetnom izdanju, omiljena je kuharica posluživala svoje kulinarske kreacije.

>> Prizor koji je oduševio ljubitelje gastronomije: Ana Ugarković i pionir TV kulinarstva <<

Publika je itekako pamti kao kultno televizijsko lice koje je godinama suvereno vladalo domaćom gastro scenom. Njezina legendarna emisija 'Kod Ane' ostala je zapamćena kao prva koja je u naše domove unijela jedinstvenu svježinu, neiscrpnu energiju i stil kuhanja o kojem se još uvijek priča. Nakon vrhunca TV-popularnosti povukla se iz javnog života, preselila u Istru te ponovo u Zagreb. Pokrenula portal Tri trilje te se ponovno posvetila podučavanju i dijeljenju znanja.

Ana Ugarković
Ana Ugarković Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Edim Turčinović, Primož Korošec

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