Opet u svom elementu: Ana Ugarković zadužena za nezaboravne okuse na poznatom filmskom festivalu

U društvu svog kolege Željka Ljubasa , Ana je bila zadužena za pripremu posebnih specijaliteta koji su dodatno obogatili festivalsko iskustvo svim prisutnima. Ova ugodna druženja odvijala su se na nekim od najljepših lokacija u Slanom, stvorivši jedinstvenu atmosferu. Uz šum mora, opuštajući hlad maslina i u predivnim dalmatinskim vrtovima, gosti su mogli neformalno razmjenjivati dojmove uz vrhunske zalogaje .

Na fotografijama s događaja može se vidjeti kako Ana uistinu uživa u ovom posebnom angažmanu. S prepoznatljivim, širokim osmijehom na licu i u vrlo opuštenom, ljetnom izdanju, omiljena je kuharica posluživala svoje kulinarske kreacije.

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Publika je itekako pamti kao kultno televizijsko lice koje je godinama suvereno vladalo domaćom gastro scenom. Njezina legendarna emisija 'Kod Ane' ostala je zapamćena kao prva koja je u naše domove unijela jedinstvenu svježinu, neiscrpnu energiju i stil kuhanja o kojem se još uvijek priča. Nakon vrhunca TV-popularnosti povukla se iz javnog života, preselila u Istru te ponovo u Zagreb. Pokrenula portal Tri trilje te se ponovno posvetila podučavanju i dijeljenju znanja.