Opet ostavlja bez daha: Supruga Đorđa Balaševića pokazala besprijekorno tijelo u badiću

Olivera Balašević, supruga slavnog Panonskog mornara Đoleta, objavila je prošle godine svoju prvu knjigu u kojoj se prisjetila kako je kao dijete skokom u vodu sve ostavila bez daha. Danas 61-godišnja Olivera je to učinila opet, i to tek što su pratitelji njezinog Instagrama došli do daha od besprijekornog tijela kojeg je pokazala u crno-bijelom badiću

'Kupači s obje strane rijeke kao i prolaznici preko mosta bili su, naravno, šokirani. Rekoh da sam bila žgoljava, sićušna za svoje godine, pa je bilo pravo čudo već i to što toliko dijete uopće zna plivati, a skok je sve ostavio bez daha. Sve osim mene, svom srećom', dio je ulomka iz knjige 'Planeta Dvorište', književnog prvijenca Olivere Savić Balašević, kojega je supruga Panonskog mornara objavila u utorak na svom Instagramu. Uz ulomak iz knjige objavila je i seriju fotografija s dvorišnog travnjaka i bazena, na kojima u jednodijelnom crno-bijelom kupaćem kostimu pokazuje zavidnu figuru, ali i formu.