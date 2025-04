Tko bi joj dao 58? Salma Hayek pokazala besprijekornu figuru u bikiniju

View this post on Instagram

Druga fotografija prikazuje Hayek u elegantnom crvenom bikiniju dok pokazuje svoj bezvremeni izgled, dok ostale fotografije prikazuju više ležernih stajlinga i njeno prekrasno okruženje. No nije otkrila gdje se nalazi na odmoru.

'Još uvijek se osjećam pomalo seksi jer je moj suprug jako dobar u tome da me podsjeti kako još uvijek imam to u sebi. No, u mom životu nije najvažnija stvar osjećati se seksi', iskreno priznaje glumica i dodaje da je za nju definicija sreće prije svega - obitelj.

'Uspjeh nije u stvarima koje posjedujete, novcu ni u ljepoti. Što da ste stvarno jako lijepi, a da vas nitko ne voli? Ljepota vas neće usrećiti. No, ono što vas čini sretnima, po meni, je obitelj. Ona je najveći blagoslov koji imam'.