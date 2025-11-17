Ona je najbolje čuvana tajna u svijetu glume: Svaka njezina scena djeluje brutalno istinito

Prije samo petnaestak godina natjecala se u reality showu Andrewa Lloyda Webbera, a danas je Jessie Buckley jedna od najcjenjenijih europskih glumica i ozbiljna kandidatkinja za ovogodišnju dodjelu Oscara

Irska glumica Jessie Buckley, koju smo posljednjih godina gledali u filmovima Mračna kći i Wild Rose, osvojila je kritiku svojom razornom izvedbom u filmu Hamnet, adaptaciji istoimenog bestselera Maggie O’Farrell o Williamu Shakespeareu i njegovoj supruzi Agnes, koju izjeda tuga zbog smrti sina.

Film je režirala oskarovka Chloé Zhao (Nomadland), a kritičari su jednoglasni da je riječ o najboljoj ulozi Jessie Buckley do sada. 'Ona ne glumi u klasičnom smislu, već pred očima publike otkriva lik. Svaka njezina scena djeluje brutalno istinito', napisao je Robbie Collin iz The Telegrapha, dodajući kako je upravo ta sposobnost da 'zavuče ruku u dušu lika, bez ikakve drame', ono što je čini posebnom.

HAMNET - Official Trailer Izvor: Društvene mreže / Autor: Youtube

Od školskog mjuzikla do vrha Hollywooda Jessie Buckley je odrasla u Killarneyju u Irskoj, kao najstarije od petero djece. Kao djevojčica svirala je klavir, harfu i klarinet, a u školskim predstavama hrabro preuzimala muške uloge, među njima i onu Tonyja iz Priče sa zapadne strane. Nakon što je sa 17 godina dobila odbijenicu jedne dramske škole, odlučila je okušati sreću u BBC-jevom showu I’d Do Anything, gdje se natjecala za ulogu Nancy u mjuziklu Oliver!. Iako je bila miljenica Andrewa Lloyda Webbera, publika je odlučila drugačije, no ta odluka se u konačnici pokazala najboljom za Jessie. Umjesto komercijalnog ugovora, odabrala je kazalište i ozbiljan glumački put. Debitirala je 2008. u predstavi A Little Night Music u londonskom kazalištu Menier Chocolate Factory, a ubrzo nakon toga upisala prestižnu dramsku akademiju RADA. Nakon diplome 2013., zaredala je uloge u Shakespeareovim predstavama i BBC-jevim kostimskim dramama, uključujući Rat i mir i The Woman in White.

