Ona je najbolje čuvana tajna u svijetu glume: Svaka njezina scena djeluje brutalno istinito

Prije samo petnaestak godina natjecala se u reality showu Andrewa Lloyda Webbera, a danas je Jessie Buckley jedna od najcjenjenijih europskih glumica i ozbiljna kandidatkinja za ovogodišnju dodjelu Oscara
Irska glumica Jessie Buckley, koju smo posljednjih godina gledali u filmovima Mračna kći i Wild Rose, osvojila je kritiku svojom razornom izvedbom u filmu Hamnet, adaptaciji istoimenog bestselera Maggie O’Farrell o Williamu Shakespeareu i njegovoj supruzi Agnes, koju izjeda tuga zbog smrti sina.
Film je režirala oskarovka Chloé Zhao (Nomadland), a kritičari su jednoglasni da je riječ o najboljoj ulozi Jessie Buckley do sada.
'Ona ne glumi u klasičnom smislu, već pred očima publike otkriva lik. Svaka njezina scena djeluje brutalno istinito', napisao je Robbie Collin iz The Telegrapha, dodajući kako je upravo ta sposobnost da 'zavuče ruku u dušu lika, bez ikakve drame', ono što je čini posebnom.
Od školskog mjuzikla do vrha Hollywooda
Jessie Buckley je odrasla u Killarneyju u Irskoj, kao najstarije od petero djece. Kao djevojčica svirala je klavir, harfu i klarinet, a u školskim predstavama hrabro preuzimala muške uloge, među njima i onu Tonyja iz Priče sa zapadne strane.
Nakon što je sa 17 godina dobila odbijenicu jedne dramske škole, odlučila je okušati sreću u BBC-jevom showu I’d Do Anything, gdje se natjecala za ulogu Nancy u mjuziklu Oliver!. Iako je bila miljenica Andrewa Lloyda Webbera, publika je odlučila drugačije, no ta odluka se u konačnici pokazala najboljom za Jessie. Umjesto komercijalnog ugovora, odabrala je kazalište i ozbiljan glumački put.
Debitirala je 2008. u predstavi A Little Night Music u londonskom kazalištu Menier Chocolate Factory, a ubrzo nakon toga upisala prestižnu dramsku akademiju RADA. Nakon diplome 2013., zaredala je uloge u Shakespeareovim predstavama i BBC-jevim kostimskim dramama, uključujući Rat i mir i The Woman in White.
Za nju ne postoji granica
Prava transformacija dogodila se 2018. u filmu Wild Rose, gdje je Jesise utjelovila kaotičnu, ali strastvenu pjevačicu countryja. Kritičari su tada shvatili da se radi o glumici sposobnoj za potpune preobražaje, što je potvrdila i nominacijom za Oscara 2022. za Mračna kći.
Uz glumu, Buckley ne zapostavlja ni svoju glazbenu karijeru, pa je tako 2022. objavila hvaljeni album For All Our Days That Tear The Heart, koji je ušao u uži izbor za Mercury Prize.
Publiku je osvojila i na West Endu, u obnovljenoj verziji Kabareta s Eddiejem Redmayneom, gdje je za ulogu Sally Bowles osvojila nagradu Olivier. 'Jessie ima neiscrpni izvor emocija. Kao da ima sloj kože manje od drugih, baš sve osjeća dublje', rekla je redateljica Rebecca Frecknall.
Skromna, neodoljiva i nadomak Oscaru
Unatoč globalnom uspjehu, Buckley ostaje prizemna i duhovita. Kolege kažu da se smije od srca, uvijek se druži s tehničarima i statistima, i ne mari previše za glamur. Tome u prilog idu i priče kako je nedavno viđena kako bez tjelohranitelja i neke prevelike pompe silazi pokretnim stepenicama na londonskom Victoria Stationu.
Hoće li tako ostati i ako joj Oscar doista pokuca na vrata? Oni koji je poznaju kažu da hoće. 'Jessie ne ide prema slavi, nego prema zanimljivim pričama', kaže redatelj Jeremy Herrin.
I možda je baš zato predodređena da postane nova kraljica Hollywooda, ona koja ne traži svjetla reflektora, ali ih neumorno privlači.