Nakon duge i teške bolesti: Olivia Newton-John preminula u 73. godini života

Zvijezda filma 'Briljantin', Olivia Newton-John, preminula je u 73. godini života, objavljeno je na njezinoj službenoj stranici na Facebooku

Kultno ostvarenje je zaradilo oko 400 milijuna dolara od kino-karata i jedan je od filmskih mjuzikla s najvećom zaradom. Naslov filma je zapravo hommage 'masnoj' kulturi 1950-ih, to jest kulturi masne hrane, masnih strojeva i masne (nagelirane) kose. Film je sniman tijekom kipuća dva mjeseca u srednjoj školi Venice u Los Angelesu. Legendarnu scenu u kojoj Olivia i John pjevaju 'You're The One That I Want' snimili su u samo jednome danu jer je putujući karneval toliko dugo bio u gradu.