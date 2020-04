Legendarni voditelj i urednik, čijih se kvizova poput Kviskoteke i Kola sreće još sjećaju tisuće gledatelja, poput mnogih građana u izolaciji je, a iz nje izlazi samo kad treba do trgovine. Otkrio je kako mu prolaze dani koje provodi sa suprugom s kojom se skrasio u okolici Samobora

Velik dio svijeta već dulje vrijeme funkcionira u posve novim uvjetima. Zbog pandemije koronavirusa život se svima okrenuo i dok jednima to pada izrazito teško, drugi su se pomirili sa sudbinom. Poznati hrvatski TV voditelj i spiker Oliver Mlakar izolaciju zbog koronavirusa provodi u kući kod Samobora u kojoj živi od 1993. godine. Život na selu, ranije je izjavio, svima bi preporučio.

'Iskreno preporučujem da se ostane kod kuća jer to je jedini način da se spasimo. Pogledajte šta se dešava u Italiji, Francuskoj, Španiji, SAD... Na stotine ljudi umire bezveze, samo zato što nisu disciplinirani. Treba se strpjeti mjesec-dva, pa ćemo se opet grliti i ljubiti i ići u kafiće. Treba biti odgovoran, to je najmanje što se može učiniti. To ne boli', kazao je Oliver Mlakar.