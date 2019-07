Oliver Mlakar: Nikad nisam imao problema u bivšem sistemu jer mi otac nije poginuo na partizanskoj strani

Ikona TV voditeljstva je prije 20-ak dana proslavio svoj 84. rođendan, a u gostovanju kod Ace Stankovića prisjetio se svojih početaka, djetinjstva u Osijeku, studentskih dana u Zagrebu te kako se nosio sa slavom, a otkrio je i da je simpatizer HDZ-a

Danas sa svojom Dunjom uživa u životu, kaže da je zapravo potpuno zadovoljan čovjek. Obitelj mu je oduvijek bila jako važna. I danas smatra da je obitelj najvažnija. 'Obitelj je osnovna je ćelija jednoga društva. Ako funkcionira obitelj, funkcionira i društvo. Meni je to uvijek bilo tako - posao da, ali nakon posla odmah kući, rekao je Oliver dodajući kako ga popularnost nije promijenila.

Prisjetio se i kako je iako mu je otac stradao u Drugom svjetskom ratu, ali ne na partizanskoj strani, nikad nije imao problema zbog toga.

'Nisu mi to nikad zamjerali. Djeca nisu odgovorna za postupke roditelja', rekao je popularni voditelj.

'Doživljavao sam to kao neki sasvim običan posao', rekao je Mlakar koji je prisjetio svojih mladenačkih izlazaka te da je prije braka znao 'tjerati kera'.

Iako je u mirovini posla mu ne nedostaje. 'Pa da, nađe se nešto tu i tamo. Evo baš sam u petak u Dubrovniku vodio jedan prelijepi koncert dalmatinskih klapa na Stradunu. Tu i tamo me se sjete, pozovu me a ja se odazovem, prihvaćam poneki posao jer želim da mi je glava još funkcionira', ističe. Kaže da je u dobroj kondiciji i dobroga zdravlja iako boluje od jedne neizlječive bolesti.

'A ta je starost. To nas sve čeka, tu lijeka nema ali ja se odupirem, ne dam se i još uvijek funkcioniram, rekao je Oliver dodavši da je njemu starost lijepa i da u njoj uživa. 'Do stotke je još 16 godina, to se još može iskoristiti, optimistično je poručio.

U današnjoj Hrvatskoj, kaže, volio bi da više radimo i da imamo više novaca.

Stanković je ga je zamolio i da prokomentira stav jednog gledatelja koji smatra da je Mlakar vođenjem programa HDZ-ova skupa pokazao da nema razumijevanja za umirovljenike koji grcaju u ovrhama i hrvatski narod.

'Teške riječi. Ja simpatiziram HDZ, ali nikad nisam bio u HDZ-u. U tom sam vrijeme tako osjećao, a osjećam i danas, da je to stranka koja može stvoriti državu na čelu s Franjom Tuđmanom. To se i dogodilo, mi smo tada dobili Hrvatsku, mi Hrvatsku imamo. O opljačkanom narodu ne mogu govoriti, mene osobno nitko nije opljačkao. Kao simpatizer HDZ-a nisam ništa dobio, ništa mi nije dano. Nastavio sam raditi svoj posao, ostao sam ono što sam bio. Ako je netko opljačkan... Malo mi to ide na živce kad slušam rasprave u Saboru...To se više ne da slušati, hajmo se dogovoriti, nemojmo sve tako negativno, tu se dogodilo krasnih stvar', kaže.

Mlakar se preselio pokraj Samobora gdje uživa u prirodi.

'Od 1993. živim u kući pokraj Samobora. Život na selu bih svima preporučio.. Neusporedivo je. Danas se puno više radi, tako je i u svijetu. Moja kćer koja živi u Engleskoj odlazi u 7 ujutro, vraća se u 7 navečer. Sad je to došlo i kod nas. Blaženi socijalizam, bilo je tad puno više vremena', rekao je Oliver.

Stanković ga je zapitao i kako se bilo nositi s cenzurom.

'Od te cenzure sam doživio samo detalj npr. da se govori hiljada umjesto tisuća, u vijestima su ispisivali brojke riječima pa smo tako morali pročitati. To je bio oblik cenzure...', otkrio je dodajući kako je oduvijek bio simpatizer HDZ-a.