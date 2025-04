Ogromna pozornica i pirotehnika: Poznati su detalji oko spektakla na Hipodromu

Kako piše Jutarnji list , ovakav projekt ogroman je organizacijski izazov, pa će dio opreme morati unajmiti van Hrvatske, a najavljeno je i da će pirotehnički i video show bit će neviđeni do sada.

Za koncert u Zagrebu prodano je točno 281.774 ulaznice s prošlog petka na subotu, a i sam Thompsonov tim iznenađen je zanimanjem za koncertom.

Thompsonov menadžer Zdravko Barišić kaže da je to zbilja svjetski rekord u varijanti komercijalnih koncerata, dakle gdje se karta kupuje. 'Nitko nije to do sada postigao', dodao je Barišić.