Odbrojavanje je počelo: Do 64. Eurovizije dijele nas 63 dana!

U sklopu prvih priprema za izbor za pjesmu Eurovizije hrvatska delegacija boravi u Tel Avivu, gdje je održan sastanak svih voditelja delegacija iz 41 zemlje

'Rokov nastup razrađujemo do najsitnijih detalja, kreativno je i dramaturški dorađen u odnosu na nastup koji smo imali prilike vidjeti na Dori tako da produkcijski tim ESC-a ima zanimljiv izazov da uz uporabu beskrajne tehničke mogućnosti Eurosonga vizualizira i oživi hrvatski 'The Dream'. S obzirom na sve što smo imali prilike čuti i vidjeti na cjelodnevnim sastancima šefova delegacija, mogu reći da će sam televizijski spektakl Eurosong 2019. ponuditi niz originalnih i kreativnih rješenja koje do sada nismo imali prilike vidjeti na eurovizijskoj pozornici. Izrael se iznimno potrudio, uz tim ESC-a, EBU-a i domaćina 'broadcastera' KAN tv-a, angažirani su vrhunski stručnjaci, i iznimno nam je drago što je Roko s pjesmom 'The Dream' prepoznatljivi dio ovogodišnjeg slogana Eurovizije 'Dare to Dream', objasnila je.

Roko je među prvim natjecateljima koji ovih dana u Izraelu snimaju eurovizijsku razglednicu. Detalji se dakako ne smiju otkrivati, no Roko ne krije zadovoljstvo boravkom u Tel Avivu, što sa svojim obožavateljima dijeli i preko društvenih mreža.