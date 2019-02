Franka Batelić na pozornicu 'doletjela' ljuljačkom i prisjetila se Portugala; najveći favoriti Dore Luka Nižetić i Roko

Nakon osam godina izbivanja, na male ekrane vratila se Dora - hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije, s prijenosom uživo iz Opatije. Ovoga puta natjecanje nije održano u dobro znanoj Kristalnoj dvorani hotela Kvarner, već u sportskoj dvorani 'Marino Cvetković', a čast da ovoga puta vode izbor pripala je trojcu - Iva Šulentić, Jelena Glišić i Mirko Fodor

Prijenos je započeo nastupom prošlogodišnje predstavnice u Portugalu - Franke Batelić koja je s tribina 'doletjela' na pozornicu na ljuljački i to na visini od 12 metara. Kako smo mogli vidjeti već prethodnih dana na njezinom Instagram profilu, za nastup se pripremala dugo i predano.

Jedan od favorita, Luka Nižetić , na pozornicu je stigao u fluorescentnom odijelu i svojom pjesmom 'Brutalero' podsjetio na neka druga vremena, dok je Roko Blažević 'The Dream' otpjevao u bijelom odijelu i s velikim anđeoskim krilima, zbog kojih su mnogi primjetili kako to neodoljivo podsjeća na nastup Azerbejdžana 2008. na Eurosongu.

Nije Roko jedini koji se, čini se, inspirirao nekim prijašnjim nastupima. Nastup mlade pjevačice Lorene , koja je izvela pjesmu Tončija Huljića 'Tower of Babylon', kao i njezin stajling neke je podsjetio na ukrajinsku pobjednicu 2004. godine Ruslanu .

Za vrijeme glasanja, iščekujući napokon i finale večeri i proglašenje pobjednika, publiku i televizijske gledatelje zabavili su Mia Negovetić i Dino Jelusić miksom svih dosadašnjih pobjednika Dore - od Puta i 'Don't Ever Cry', preko Maje Blagdan i 'Svete ljubavi' pa sve do Tonyja Cetinskog i 'Nek ti bude ljubav sva'.

Bilo je zabavno promatrati lica natjecatelja kako su se opustili uz stare hitove uz koje su potom zapjevali i zaplesali.

Redoslijed izvođenja:

1. 'Vrijeme predaje - Bojan Jambrošić & Danijela Pintarić

2. 'Tell Me' - Jelena Bosančić

3. 'Nisam to što žele – Kim Verson

4. 'Ne postojim kad nisi tu' – Jure Brkljača

5. 'Don't Give Up' – Beta Sudar

6. 'Tebi pripadam' – Lea Mijatović

7. 'Back To That Swing' – Gelato Sisters

8. 'Brutalero' – Luka Nižetić

9. 'All I Really Want' – Elis Lovrić

10. 'Indigo' – Domenica

11. 'The Dream' – Roko

12. 'Redemption' – Ema Gagro

13. 'Tek je počelo' – Lidija Bačić Lille

14. 'Tower of Babylon' - Lorena

15. 'I Believe in True Love' - Bernarda

16. 'In the Shadows' - Manntra