Od Manchestera do Balkana: Stigao je novi val izvođača za Addiko Fusion pozornicu na Exitu!

Svakog srpnja, Addiko Fusion pozornica na EXIT festivalu, u skladu sa svojim dvodesetljetnim imenom i konceptom, publici na gornjem gradu Petrovaradinske tvrđave isporuči pažljiv miks žanrova iz svih dijelova glazbenog spektra

I ovog ljeta, od 4. do 7. srpnja okupit će na jednom mjestu brojna kultna imena, ali i heroje novih generacija, a svoje nastupe već su potvrdili nekadašnja pjevačica čuvene grupe Nightwish i metal diva opernog vokala Tarja Turunen te legendarni britanski ska sastav The Selecter, kao i novosadski pankeri Atheist Rap koji će upravo na Exitu proslaviti 30 godina rada i to u postavi koja samo za ovu priliku uključuje i čuvenog Pećinka. Da na Fusionu po tradiciji nikad ne pofali i pravih repera pobrinut će se uvijek britka na mikrofonu Sajsi MC i neprikosnoveni hip-hop trio Bad Copy, čiji su nastupi na Fusionu uvijek krcati dokle pogled seže. A svima njima od danas se pridružuje Svemirko, bend specifičnog zvuka koji je trenutno u žiži regionalne pažnje i zvukom neodoljivo podsjeća na veliki The Cure! Tu su još i mančesterska indie četvorka The K’s te cijela plejada dokazanih regionalnih bendova koju čine Eyesburn, Samostalni referenti, Elvis Jackson, Kal, Sixth June, Mongooz And The Magnet, ABOP i Raiven te novi makedonski dramsko-glazbeni projekt Crnila Remix! Ipak, posebno mjesto u srcu ljubitelja Addiko Fusion pozornice rezervirano je za maestra panonske šansone Zvonka Bogdana, čiji koncerti na Exitu su nešto što bi svako morao nekad da doživi.

Prikladno je da prvog dana festivala, 4. srpnja, kada na Addiko Fusion pozornici nastupa kultni ska sastav The Selecter, EXIT ugosti i domaće legende ove scene, Samostalne referente, najdugovječniji domaći ska bend koji već 23 godine osvajaju svojom plesnom mješavinom punk i ska glazbe, a ove godine razveselit će regiju i novim albumom! Istog dana, svježe lice regionalnog elektropopa i slovenska višestruko talentirana umjetnica Raiven publici će predstaviti svoje pjesme, među kojima će se naći 'Sijaj' i 'Jadra' koje zajedno broje gotovo pola milijuna YouTube pregleda!

Već idućeg dana, u petak 5. srpnja, nadaleko čuvenu glazbenu inovativnost i talent Manchestera pokazat će The K’s, uzbudljiva indie četvorka koji su skrenuli pažnju na sebe debi singlom „Sarajevo“ koji je postao hit na svim glazbenim platformama. Prisutne će istog dana na pravo putovanje kroz žanrove povesti i poznati slovenski bend Elvis Jackson, koji već 20 godina priređuje nastupe nabijene energijom i pjesmama u kojima se prepliću ska, punk, reggae, metal i rock i koje su ih odvele na neke od najvećih europskih glazbenih događaja! Za jake gitarske rifove drugog dana festivala bit će zadužen multikulturalni sastav Mongooz And The Magnet, čiji su članovi porijeklom iz Mađarske, Norveške i Irske, a za čiji je proboj na glazbenoj sceni zaslužan upravo njihov rock blues zvuk koji osvaja na prvo slušanje!