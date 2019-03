Od čistačice do dobitnice Oscara: Tko je zapravo Olivia Colman

Simpatična 45-godišnjakinja koja je osvojila kipić za glavnu žensku ulogu za kraljicu Anne u filmu 'Miljenica' jedan je od inspirativnih primjera koji dokazuju da se upornost i trud itekako isplate u životu

Olivia Colman glavna je zvijezda ovogodišnjih Oscara, osvojivši svoj prvi, a možda ne i posljednji zlatni kipić. Glumica je zasluženo odnijela pobjedu u kategoriji najbolje za glavnu žensku ulogu za kraljicu Anne u filmu 'Miljenica'. O njezinu životom putu do sada se nije mnogo pisalo, ali njezina priča i više je nego zanimljiva.

Radila je kao čistačica

'Sve djevojčice koje ovo gledaju i vježbaju svoj pobjednički govor neka znaju da je to moguće. Sve je moguće. Bila sam čistačica, voljela sam svoj posao i maštala o ovome trenutku', kazala je Olivia u trenutku preuzimanja svog Oscara. I istina, nakon mature Colman je pronašla posao kao čistačica, a zatim kao tajnica, i to ne baš dobra, kako je jednom prilikom rekla. Njezin prvotni plan bio je postati učiteljica. Prije no što se okrenula glumi kratko je vrijeme provela na praksi u osnovnoj školi Homerton u Cambridgeu. Sama Colman priznala je da nije rođena za to plemenito zanimanje.