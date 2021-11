Objavljene nominacije za Grammyje: Evo tko ih je dobio najviše, a tko bi mogao pisati povijest

Američka Akademija za diskografsku umjetnost i znanost objavila je u utorak nominacije za 64. dodjelu Grammyja, koja će se održati Staples Centru u Los Angelesu 31. siječnja

Ove godine prednjači Jon Batiste, kojemu je album 'We Are' iz ožujka pomogao osigurati čak 11 nominacija, uključujući one za album godine, snimku godine i najbolji R&B album.